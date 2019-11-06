韓被爆買7200萬豪宅 韓辦：「為什麼消息會這樣走漏？」

國民黨總統參選人韓國瑜被媒體爆料曾購買南港7200萬豪宅，遭質疑「庶民」形象破裂。（資料照）

2019-11-06 23:06:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被媒體爆料曾購買南港7200萬豪宅，遭質疑「庶民」形象破裂。對此，韓競辦發言人葉元之認為這件事非常奇怪，「為什麼消息會這樣走漏？」葉強調，韓當時沒有財產申報，買的是預售屋，不應該會有登記資料，此事真的是非常奇怪。葉元之也說，「當然我們絕對合理懷疑，絕對是國家機器」。

葉元之6日在政論節目「新聞面對面」表示，韓國瑜夫妻一直是用以房換房的方式，前面內湖的房子賣掉去付了南港房子的頭期款，後面是以貸款的方式，大概六年期間繳了1000多萬。葉元之質疑，民進黨說韓貸款30萬，還有立委林俊憲稱李佳芬從來沒有去看過房子就買了等事情，「我也不知道這消息從哪裡來的？」對此，主持人謝震武反問「所以他們有去看？」葉元之則表示「他們有沒有去看，因為我沒有...我們那個過去我沒有參與」。

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葉元之質疑，這件事情為什麼消息會這樣出來？他表示，韓國瑜過去那段時間從來沒有做過財產申報，他的房子也不是過戶的房子，是預售屋，很多錢是貸款的，「所以不會有他的登記資料，也沒有實價登錄」，因此這時候，出來這樣的資料，真的是非常奇怪。對此，有在場來賓表示「國家機器嗎？你們又要指控是國家機器嗎？」葉元之說，「對阿，當然我們絕對合理懷疑，絕對是國家機器」。

葉元之質疑，這件事情為什麼消息會這樣出來？他表示，韓國瑜過去那段時間從來沒有做過財產申報，他的房子也不是過戶的房子，是預售屋，很多錢是貸款的，「所以不會有他的登記資料，也沒有實價登錄」。（資料照）

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