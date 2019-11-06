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台南幸福基地在這裡 「德哲配」何時獻唱？
2019-11-06 11:04:39
〔記者洪瑞琴／台南報導〕餅香、茶香、咖啡香，「台南幸福基地」在這裡！
設在南市北區西門路4段的蔡英文台南競選總部，營造「全台最友善又溫馨」的空間，宛如另類網聚咖啡廳，歡迎民眾來喝茶、喝咖啡聊天。
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擔任小英台南競總主委的黃偉哲市長在臉書及Line放送溫馨小短片，鏡頭帶進老屋常見的花磚、台南六甲最盛開的火鶴花，還有象徵台南先民的西拉雅圖騰壁紙、象徵台南甜味的水果，讓人看見台南濃濃人情味。
網友留言「哇，太棒了，超級感性的團隊，台南人真性情」、「美妙的音樂，聽起來好療癒，好幸福的感覺」 、「好歌，好所在，好市長」。
由於行政院前院長賴清德於11月3日為高雄民進黨立委參選人李昆澤登台助選時，首度破天荒獻唱「相思雨」整首曲子 ，因此也有綠營支持者打趣「點歌」說，好想來這裡聽賴清德與黃偉哲合唱「雙人枕頭」，一定更棒啦！