台南幸福基地在這裡 「德哲配」何時獻唱？

台南市長黃偉哲PO臉文歡迎民眾來小英台南競選總部喝茶喝咖啡聊天。（擷自臉書）

2019-11-06 11:04:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕餅香、茶香、咖啡香，「台南幸福基地」在這裡！

設在南市北區西門路4段的蔡英文台南競選總部，營造「全台最友善又溫馨」的空間，宛如另類網聚咖啡廳，歡迎民眾來喝茶、喝咖啡聊天。

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擔任小英台南競總主委的黃偉哲市長在臉書及Line放送溫馨小短片，鏡頭帶進老屋常見的花磚、台南六甲最盛開的火鶴花，還有象徵台南先民的西拉雅圖騰壁紙、象徵台南甜味的水果，讓人看見台南濃濃人情味。

網友留言「哇，太棒了，超級感性的團隊，台南人真性情」、「美妙的音樂，聽起來好療癒，好幸福的感覺」 、「好歌，好所在，好市長」。

由於行政院前院長賴清德於11月3日為高雄民進黨立委參選人李昆澤登台助選時，首度破天荒獻唱「相思雨」整首曲子 ，因此也有綠營支持者打趣「點歌」說，好想來這裡聽賴清德與黃偉哲合唱「雙人枕頭」，一定更棒啦！

台南市長黃偉哲PO臉文歡迎民眾來小英台南競選總部喝茶喝咖啡聊天。（擷自臉書）

蔡英文台南競選總部營造悠閒幸福空間。（擷自臉書）

蔡英文台南競選總部營造悠閒幸福空間。（擷自臉書）

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