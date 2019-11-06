「呱吉」組歡樂無法黨 柯文哲：大家高興就好

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早受訪強調，之所以面試江惠儀，因為她是中華電信工程師，還沒確定啦，還有第二輪的interview。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-06 11:04:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨海選不分區立委，部分人選昨曝光，赫見今年奪下金曲獎歌后的江惠儀也在其中。對此，黨主席、台北市長柯文哲今早受訪強調，之所以面試江惠儀，因為她是中華電信工程師，還沒確定啦，還有第二輪的interview。

柯文哲解釋，海選的流程是先書面審查，接著委員會的審查，然後是他跟秘書長張哲揚再審一次，到第二次才知道江是金曲歌后。對於江若真的入列，是否能拉攏到藝能界的支持？柯僅說，想那麼多幹嘛，等確定再講。

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此外，身兼網紅、YouTuber的台北市議員「呱吉」邱威傑，昨宣布他將和知識型YouTuber「志祺七七」、眼球中央電視台主播「視網膜」共同籌組「歡樂無法黨」，主張「政治不難，找回歡樂而已」。

對此，柯文哲說聽起來就很歡樂，自己沒有意見，組黨也是國民權利，目前台灣的政黨加起來大概有200多個吧，大家高興就好。

而柯昨在議場答詢，針對宋楚瑜可能第5度參與大選，當下回說這太辛苦了，媒體今問柯是心疼嗎？柯直言選舉很辛苦欸，還是有基本動作，要造勢、要跑攤，很累欸！

當被問及宋楚瑜參選總統對國民黨總統參選人韓國瑜、民進黨總統參選人蔡英文，還是對他的衝擊比較大時，柯秒噴笑說「我又沒有要選！」但他認為很難判讀。

柯不諱言多多少少會衝擊民眾黨的選情，但每個人都有各自立場，所以他才會說5個互相，最後1個就是互相諒解，這是1個很重要概念，要知道對方是基於自身立場必須這樣做，我們也只能說互相諒解。

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