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只有2％郭粉要投給韓國瑜 韓辦回應未提郭、韓整合

郭家軍旗下大將、永齡基金會執行長劉宥彤發起網路投票，結果只有2％郭粉要投給國民黨總統參選人韓國瑜。（記者黃佳琳翻攝）

郭家軍旗下大將、永齡基金會執行長劉宥彤發起網路投票，結果只有2％郭粉要投給國民黨總統參選人韓國瑜。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-06 10:20:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不選總統後，郭家軍旗下大將、永齡基金會執行長劉宥彤在郭粉社團辦投票，詢問郭粉要支持誰，結果出爐，郭粉要投給蔡英文的比例達44％，韓國瑜只拿到2％，差距相當懸殊，但韓辦回應時卻未提郭、韓整合，只要人民相信手中的選票能改變未來。

劉宥彤4日在臉書粉專發起投票，詢問網友「郭董宣布不參選總統後，你總統票會投給誰？」，5日傍晚投票結果出爐，蔡英文拿到3331票、比例達44％，韓國瑜只拿到2226票，僅獲2％郭粉支持，總統選舉不投票1912人、佔25％，另有觀望未表態者達2098人，佔28％。

韓辦今（6日）回應指出，尊重劉執行長自行網路調查結果。但我們也要請民眾反思，過去這3年多來，蔡政府於內失政不斷，於外只會口口聲聲護主權，卻讓兩岸關係緊張、友邦斷交連連。如果民眾心中有中華民國，有希望人民的未來能更好的，也請相信手中的選票，可以改變未來。

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