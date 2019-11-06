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空軍近迫防空快砲系統採購生變？ 2020年預算僅編20萬

空軍在2020年編列的近迫防空快砲系統採購預算僅有20萬餘元。圖為左營艦方陣快砲系統。（資料照）

空軍在2020年編列的近迫防空快砲系統採購預算僅有20萬餘元。圖為左營艦方陣快砲系統。（資料照）

2019-11-06 06:56:33

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國解放軍軍機及軍艦頻繁繞至台灣東部，對花蓮佳山與台東基地造成威脅，空軍在任參謀總長李喜明建議下，2019年編列陸基型近迫防空方陣快砲系統採購預算，不過近期因為美方未答覆是否輸出，加上空軍機場所使用的「天兵防空系統」已規劃升級，以及近期兩項防空飛彈系統量產問題等，造成近迫防空快砲系統採購可能生變，在2020年編列的預算更只有20萬餘元。

根據《上報》報導，空軍原規劃以「天隼二號專案」編列31億4960萬元預算，從2019年到2022年向美採購陸基近迫防空快砲系統，2019年預算為4億5千餘萬元，到了2020年卻掉到僅編列一般事務費、業務費與國內旅費共20萬元。

據了解，這筆採購預算之所以驟降，是因為國防部檢討「陸基近迫防空快砲系統」與空軍現行的「天兵防空系統」在作戰效能上是否有重疊，因此在2020年採購近迫防空快砲系統方面，僅先編列一般的業務行政費用。

目前空軍正在規劃結合35快砲與麻雀飛彈的天兵防空系統進行性能提升，加上機場也有中科院研製的機動型捷羚防空飛彈系統，以及陸軍採購的陸射型劍二野戰防空系統等。而「陸基近迫防空快砲系統」在國軍防空原則中屬於「末端攔截」，要等目標接近時才有攔截效果，所以才對此採購案再次進行是否符合機場防衛需求，空軍官員強調，整個採購案並未生變，全案仍持續規劃研討中。

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