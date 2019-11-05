林環牆不打小英論文改批政績 胡采蘋打臉嗆「很荒謬」

財經專家胡采蘋（見圖）打臉不斷質疑蔡英文博士論文的旅美學者林環牆，聲稱沒看過有人把每年經濟成長率「加一加再平均」，「真的很荒謬」。（圖擷取自胡采蘋臉書）

2019-11-05 23:00:29

〔即時新聞／綜合報導〕質疑總統蔡英文博士論文遭打臉的旅美學者林環牆，今（5）日在臉書改質疑蔡政府的經濟政績說，以亞洲四小龍這4年來每年經濟成長率的平均數，稱「台灣經濟其實沒有那麽強，而蔡英文政府並沒有把真相告訴台灣老百姓」。對此，財經專家胡采蘋打臉，沒看過有人把每年成長率加一加再平均，「真的很荒謬」。

林環牆今天在臉書發文，將亞洲四小龍從2016年到2019的經濟成長率相加後平均，第一名南韓（2.93%、3.20%、2.67%、2.1%）平均為2.7%，其次新加坡（3.0%、3.7%、3.1%、0.5%）平均為2.6%，第三名台灣（1.51%、3.08%、2.63%、2.53%）平均為2.4%，最後為香港（2.18%、3.84%、3.02%、-0.1%）平均2.2%。

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林環牆稱，雖然台灣今年經濟成長率預估將達到2.53%高於其他三小龍，但平均下來的表現，台灣仍落後南韓和新加坡，也僅比政治動亂中的香港高出0.2個百分點。台灣今年下半年經濟明顯好轉，有相當的程度是受惠於美中關稅貿易戰，迫使台商重新調整「接單」與「生產」在台灣與中國之間的重分配。

林環牆認為，但台灣得到「轉單效應」的加持不可能持久，而且也僅局限在資通訊產品，其他製造業部門其實是在衰退中，他最後還強調，「蔡英文論文真相說不清楚，看來台灣經濟的真相也是一樣。」

對此，胡采蘋在臉書發文表示，經濟是一個趨勢，或週期，但林環牆使用平均法第一個奇怪之處，就是抹平了一個經濟週期的曲線，「GDP成長率本來就是一個增速概念，平均起來就是會抹平趨勢，你看不到這個經濟體正在變好還是變壞，如果你比較喜歡新加坡的曲線，我是想知道你是發生什麼代誌」。

「我真的沒什麼印象見過人家把每年成長率加一加再平均的耶，哪有人會去算十年GDP增速平均的，因為你每年分母都在變大。」胡采蘋說，第二年的基期是第一年的結果，跟複利的概念一樣，誤差會越差越大，大到很誇張的程度，「這種算法真的很奇怪也很荒謬，經濟學家有人這樣算的嗎」？

胡采蘋更以出口舉例，如果要用林環牆的算法，那把亞洲四小龍4年出口成長率相加再除以4，那台灣的平均出口成長率將以3.725%遠勝南韓的1.425%、新加坡的1.425%以及的香港1.05%，「林教授，根據你奇怪的平均數邏輯，把台灣四年的出口成長率加起來除以四，台灣出口增速根本爆打三小龍好嗎。你這時候為什麼不這樣算了呢」、「台灣經濟的真相為什麼不是蔡政府出口爆打亞洲國家超過兩倍還有剩很多呢」？

旅美學者林環牆今（5）日在臉書質疑蔡政府的經濟政績，他以亞洲四小龍這4年來每年經濟成長率加總平均，指稱「台灣經濟其實沒有那麽強，而蔡英文政府並沒有把真相告訴台灣老百姓」。（圖擷取自林環牆臉書）

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