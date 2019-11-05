德國人發起請願「與台灣建交」 謝志偉找到提案人了！

謝志偉表示，他已經在昨（4）日和這名發起請願的德國人碰面，雖然他們都認為，德國政府不會真的與台灣建交，但透過國會公聽會，讓德國媒體、社會了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主燈塔，才是真正重要的重點。（圖擷取自謝志偉臉書）

2019-11-05 22:59:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名德國人發起「與台灣建交」請願，短短4週之內獲得超過5萬人連署，在上月3日達標。對此，駐德國大使謝志偉表示，他已經在昨（4）日和這名德國人碰面，雖然他們都認為，德國政府不會真的與台灣建交，但透過國會公聽會，讓德國媒體、社會了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主燈塔，才是真正重要的重點。

謝志偉今天在臉書PO文說，德國與台灣建交的請願通過後，不少關心台灣的德國友人認為，謝志偉應該想辦法聯絡到提案人，並在12月國會展開公聽會前，與提案人就台灣的現狀交換意見。而在經過查詢後，他們順利以電話找到本人。

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謝志偉透露，這位提案發起人「M.K.」先生在電話中表示，他並不知道台灣在柏林有代表處，現在他很想與台灣代表碰面。M.K.先生在電話中也說，他是前東德人，非常唾棄中共政權，「但是三十年後，德國還是承認繼續迫害人權的中國共黨政權，卻不與自由民主的台灣建交！我覺得，這對台灣很不公平！」謝志偉說，聽到此處，他的眼淚都快流下來。

M.K.先生說，這些年他在非洲及亞洲參與很多開發中國家的援助工作，去年決定和一些朋友去台灣看看華人社會，並且刻意不去共產黨統治的中國。他們在台灣待了10天，「深受台灣人的友善、自由、民主生活方式所感動」。

由於M.K.先生11月3日到5日要到柏林開會，謝志偉與他約好了這兩天碰面，兩人有一致的共識，就是「不期待德國政府會因此和台灣建交」。不過他們都認為，透過國會的公聽會譲德國社會、媒體了解、報導台灣是一個值得珍惜的自由民主之燈塔，這是重點。謝志偉也告訴他，在德國之後，美國和澳洲國會也跟進，並解釋「德不孤，必有鄰」意思，讓M.K.先生聽了十分高興。

M.K.先生請求德國與中華民國（台灣）建立外交關係，9月11日由德國國會請願委員會核發案號第95643號，正式開始線上徵集簽名。短短4週內，就獲得5萬723人連署，超過5萬人門檻達標。根據相關規定，通過門檻後，需再由請願委員會審查是否繼續提交國會審議，交付國會後，德國政府將必須舉行公聽會，讓請願書發起人陳述意見，相關部會需列席備詢，使「德國與台灣是否建交」議題被公開討論。

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