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首頁　>　政治

韓國瑜7日訪竹縣 後援會16日辦「貪食蛇車隊」遊街

國民黨總統參選人韓國瑜從5日到7日連3天狂掃竹竹苗3縣市。圖為韓國瑜到苗栗市玉清宮參拜。（記者彭健禮攝）

國民黨總統參選人韓國瑜從5日到7日連3天狂掃竹竹苗3縣市。圖為韓國瑜到苗栗市玉清宮參拜。（記者彭健禮攝）

2019-11-05 21:07:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨總統參選人韓國瑜從5日到7日連3天狂掃竹竹苗3縣市的客家票，其中，7日早上10點開始在新竹縣境內趴趴走。

國民黨新竹縣黨部說，韓國瑜計畫先到竹東世光教養院參訪，再到拙茁家園體驗有機蔬菜種植。隨後將轉往峨眉隆盛宮參拜，徒步到富興茶葉文化館，了解當地的茶產業，接著轉往北埔老街，在金廣福前的南興街、還有廟前街口跟鄉親打招呼。

另外，國民黨新竹縣黨部也說，新竹縣是科技大縣，韓國瑜當天會有場跟在地科技青年面對面的座談會，傾聽科技人對國家未來發展的想望，但不對外開放。

此外，16日（週六）下午1點，新竹韓國瑜後援會會長沈玉成，同時也以新竹縣韓友會會員身分，發起挺韓機車車隊大遊行，號召讓「貪食蛇」車隊在新竹縣竹北市現身。

沈玉成說，當天韓國瑜雖然不會到場，但他呼籲所有支持韓國瑜的力量，當天下午1點都能自動自發到竹北市縣政2路南段119號的韓友會會館集合，3點準時出發往自強北路而去。

橫越118號縣道，走褒忠路抵達義民廟稍作休整後，接著從義民路穿越竹北市環北路，沿著博愛路朝原來的集合地回歸，計畫當晚6點抵達韓友會會館完成遊行活動。

沈玉成說，這個車隊遊行造勢活動歡迎參加者把所有可以識別挺韓的國旗、LOGO等物件統統都帶上車，一展韓國瑜在新竹縣的人氣。

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