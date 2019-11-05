領中國護照就註銷台護照戶籍 陸委會：責任義務不會免除

陸委會補充，中方在海外核發我國民眾旅行證件，如果不是中國護照，並無註銷台灣戶籍問題。（歐新社）

2019-11-05 22:58:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦昨（4）日公布的「26條措施」其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。陸委會表示，申請中國護照的國人將註銷台灣戶籍，但要負擔的責任及義務不會因此免除。

綜合媒體報導，對「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」一事，外交部發言人歐江安今（5）日在記者會上回應，國人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利，台灣護照也會被註銷，須由權責機關依據兩岸關係條例規定註銷其戶籍並通知外交部，領務局即會依法註銷其護照。

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陸委會表示，申請中國護照的國人將註銷台灣戶籍，喪失國民身分及選舉、罷免、創制、複決等因設籍所衍生之相關權利，但因國民身分所負之責任及義務，不會因此喪失或免除。但如果不是中國護照，則無註銷台灣戶籍問題。根據《中華民國憲法》規定，國民有納稅、服兵役、接受國民教育的義務。

歐江安表示，「我國護照好用度排名在全球前30名，中國是70幾名，我們國人在旅外時享有的免簽、落地簽和電子簽證等168國，待遇遠遠超過中國。」他指出，外交部在海外有代表處和辦事處，設有緊急聯絡和外交部24小時急難救助中心，「一通電話可以提供更好協助，因此國人在海外要向中國使領館求助的需求很少。」

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