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韓國瑜點名致謝 劉政鴻怕漏插話被吐槽「不要急嘛」

韓國瑜在苗栗泰雅文化產業園區致詞時，頻被前縣長劉政鴻提醒漏了感謝的人。（記者許麗娟攝）

韓國瑜在苗栗泰雅文化產業園區致詞時，頻被前縣長劉政鴻提醒漏了感謝的人。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 20:19:11

〔記者許麗娟／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天造訪苗栗，拉抬總統選情，也為苗栗縣立委輔選，前縣長劉政鴻從早跟到晚，賣力為韓國瑜助選，不過可能因為心急，當韓國瑜在泰雅原住民文化產業園區致詞感謝現場人士時，兩次出聲提醒韓國瑜漏了哪些人，第二次時，韓國瑜直接在台上叫他：「不要急嘛！」

韓國瑜到苗栗跑行程，一路都有前縣長劉政鴻現身相挺，今天下午在苗栗泰安的泰雅原住民文化產業園區，輪到韓國瑜致詞時，他先是點名感謝與會來賓，劉政鴻第一次提醒漏了台下的姊妹們，而在韓國瑜致詞尾聲，他再次感謝現場人員，但話沒講完，劉政鴻再度插話，提醒他還有幾位縣議員沒被點到，韓國瑜當場吐槽要他不要急，他們很重要。

韓國瑜在泰雅文化園區說，這裡群山環繞、地靈人傑，感覺心情都跟著好起來了，他還說，自己參選以來，長期心情都不是很好，因為「被抹黑」，從頭抹到腳，回去洗個澡，本來白白的，第二天又被抹黑，反而看到原住民同胞，嘴角都笑起來了。

韓國瑜也再提教育政策，他說，下一代有前途、台灣就有前途，下一代有未來、台灣就有未來，並點出原住民醫療、教育、經濟、建設四大發展的缺失，同時重申自己提遊學1年、中英文雙語教育、學貸免利等政策。

韓國瑜參觀泰雅原住民文化產業園區的文物展覽。（記者許麗娟攝）

韓國瑜參觀泰雅原住民文化產業園區的文物展覽。（記者許麗娟攝）

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