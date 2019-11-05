銅鑼灣書店募得近600萬元 林榮基：有紅色背景的人想收購

香港銅鑼灣書店前店長林榮基日前在網路平台發起「重啟書店」募款已在4日結束，共募得近新台幣600萬元。（資料照）

2019-11-05 18:40:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港銅鑼灣書店前店長林榮基日前在網路平台發起「重啟書店」募款已在4日結束，共募得近新台幣600萬元，不過，林榮基今天受訪時透露，在眾籌期間，有紅色背景的人表示要出錢，遭他斷然拒絕。他表示，雖扣掉稅金、要給捐款者的贈品等，剩下約400多萬元，對開書店也不寬裕，但他堅持書店要宣揚自由與民主理念，不被紅色勢力染指，「共產黨什麼壞事都可以做」。

林榮基在網路募款平台共募得597萬多元，有2900人參與。林榮基在臉書貼文致謝，他提到，就在眾籌期間，有人主動出錢，真是糖衣毒藥。那些心懷惡意的，他們不該意圖染指，這不是辦書店的理念，希望那些為了金錢利益，出賣靈魂的人，盡早收手，開這麼一間小店，也是維護台灣的自由民主，何必助紂為虐呢。

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林榮基指出，也許有人問，開書店，跟維護自由民主，有甚麼關係？那我們就先要問，共產黨何以收購 「銅鑼灣書店」。說白了，無非就是收賣人心，讓書店變成紅色機構，如收買傳媒，變成黨媒黨報。所謂泱泱大國，除了武力威脅，就只有兩道板斧：花錢和洗腦。

林榮基受訪時表示，目前仍預計明年中書店才會開幕，他已在西門町看到一個理想地點，租金也不貴，就是場地比較簡陋，若確定下來，將要花些費用和時間裝修。不過，他也提到，扣掉稅金、贈品等，約100多萬元，真正開書店的資金剩下400多萬元，雖然很緊，但是，「還是可以搞得起來。」

至於募得的資金、開設書店後，是否可用投資移民方式，順利取得台灣的居留權？林榮基說，「這不太好」，這是募資而來的，不是他的錢，不能改變用途。他在台居留就持續遞件申請延長，不過，每半年仍要出境後才能再入境台灣。

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