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綠營批母語在家學是歧視 韓國瑜：辦演講、話劇鼓勵學母語

國民黨總統參選人韓國瑜在苗栗受訪時表示，母語在家學可辦比賽來獎勵。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜在苗栗受訪時表示，母語在家學可辦比賽來獎勵。（記者許麗娟攝）

2019-11-05 16:32:00

〔記者許麗娟／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜未來主推雙語教育政策，過去也曾提過母語在家學，其夫人李佳芬日前也批學母語浪費教育資源，民進黨今批母語在家學的政策是歧視，韓國瑜則指自己在家講的母語，可以用演講比賽、話劇、社團、辯論等方法來鼓勵。

韓國瑜今在苗栗受訪時先是批民進黨抹黑、造謠，他指出，應該思考台灣下一代具備什麼能力？過去他一直強調世界不能忘記台灣、台灣不能忘記世界，所以希望台灣下一代的孩子能夠中英文俱佳，中英文的聽說讀寫可以變成雙母語，而自己在家講的母語，可以用其他的方法來鼓勵，包括演講比賽、話劇、社團、辯論，這些母語絕對不會因為這樣子就消失，可是因為每一個學校的課程是有限度的和規範的，所以希望在學校能夠中英文並重，這個跟消滅母語一點關係都沒有。

韓國瑜也再重申，台灣下一代的孩子一定要推動中英文的雙語教育，讓孩子具備在國際上移動的能力，不會因為英文不好而吃大虧。

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