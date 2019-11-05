參訪苗栗陶 韓國瑜：駐外大使館可成促銷點

國民黨總統參選人韓國瑜，到苗栗縣五穀文化村參訪，表示，未來駐外大使館，可作為促銷點。（記者彭健禮攝）

2019-11-05 14:46:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，今天近午到苗栗縣五穀文化村參訪，並與陶藝工作者座談，對於陶藝工作者提出國內藝術產業面臨的困境；韓國瑜再次重申，「貨出得去、人進得來」的理念，並表示，未來駐外大使館，可作為台灣藝術文創、農漁產品的促銷點，並樂意做為苗栗陶的宣傳員。

韓國瑜對於五穀文化村內展陳了豐富多元的陶藝品，且有本土、國際的作品，感到十分驚豔，並表示他一直追求國際化，就是很害怕下一代會「世界忘記台灣，台灣忘記世界」，尤其以台灣現今發展來看，「台灣被孤立，鎖住了，這很恐怖」。

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韓強調，在國際化的時候，也不能忽略了本土，並認為，國際化與本土化沒有矛盾，可以結合，並在重新併合後，發光發熱。他舉苗栗陶為例，產量曾經享譽海內外，但因為市場競爭而萎縮，顯然要轉化為質美、質優，沒有第二條路可以走，如果迷戀過去那種量大，未必符合今天的競爭。

韓國瑜說，轉為質美、質優，就是大家個人的功夫、涵養、師徒之間廣泛吸收知識，或者要有優質的創意，才能轉型。他舉例，高雄有一位年輕人，到歐洲去打天下，在寺廟找到靈感，把各個寺廟的門神印下來，做成文創，讓歐洲人感到驚訝。

韓國瑜指出，但衝國際化時，不能忘了本土化，否則忘了根，追求本土化，也不能缺少國際化，否則陷入孤芳自賞，這個大原則定了後，就是涵蓋藝術家包含語言的教育、年輕人的培養、產業的互動，及駐外大使館全部投入，「貨出得去、人進得來」。

韓說，這1、200個駐外大使館，可能都會調動起來，往經貿外交，或者文創產品、藝術品的推廣，以及台灣很多很好的本土藝術品、農漁產品、工藝品，都可以作為促銷點；如果這樣做，台灣會發展成不一樣。

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