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是否支持宋楚瑜5度參選？ 柯P：標題應該是迄今沒有表態

台北市長柯文哲下午赴議會市政總質詢。（記者沈佩瑤攝）

台北市長柯文哲下午赴議會市政總質詢。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-05 14:18:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，傳親民黨主席宋楚瑜可能第五次披掛上陣加入大選，台北市長柯文哲下午在議會總質詢時，民進黨市議員洪健益問柯文哲，支不支持宋楚瑜選總統？柯文哲起先「哇」了一聲，接著遲疑一下後僅說，再講啦。他覺得宋太辛苦、太累了，「真的要選第五次喔，太累了。」最後還說標題應該是迄今沒有表態。

洪健益指出，本來親民黨的門票給柯文哲，但柯不選，宋不願意給王金平，因為不想害王，不排除自己上場。洪問柯，有沒有什麼看法。柯文哲說，也許宋楚瑜需要去拉抬親民黨的不分區和立委選舉。

洪還說，原本是宋柯配，但柯自己又去組政黨，且柯又把親民黨首都的兩名大將黃珊珊、林國成全部挖走，柯說一直要找宋碰面，但兩個月了，等不到碰面，是宋楚瑜拒絕碰面？柯文哲說，應該不是拒絕，宋最近很忙耶。

對於柯文哲認為宋楚瑜選總統太累，應該休息，洪又問，如果宋楚瑜的門票「讓給你選，你會放棄民眾黨？自己披親民黨上陣？」柯文哲回應，這不是更奇怪。

洪健益追問，所以不支持宋楚瑜？柯仍迴避表示，應該標題是這樣下，「迄今柯文哲沒有表態。」洪健益則跟著複誦「所以是不敢表態」。

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