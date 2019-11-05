限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
「我是台灣人！」新住民姊妹挺小英 週日千人大會師
2019-11-05 12:54:56
〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文推動不少照顧新住民的政策，一群來自東南亞、中國的新住民，對蔡英文的關懷感受尤深，將號召千名新住民的好姊妹，於本週日（11月9日）上午參加在溪湖鎮皇家婚宴會館舉辦「小英姊妹會暨新住民姊妹會後援會」成立大會，行動相挺「辣台妹」力拚連任。
「我生活在台灣，我是台灣人，我愛蔡英文。」來自中國湖南的魏雨化，來台灣7年了，今天，她出席蔡英文彰化縣競選總部舉辦溪湖大會師的活動宣傳記者會，她真情流露支持蔡英文。
請繼續往下閱讀...
已在台灣生活20多年的菲律賓新住民邱莉亞，專程從外鄉鎮騎機車前來，她國台語雙聲道，一再感謝蔡英文照顧新住民，她說，2012年認識了蔡英文，對其親和力記憶猶深。她特別找來同鄉好友謝孟婕到場助陣，謝孟婕用流利的台語說，「我嫁來這裡，我也是台灣人。」
競選總部總幹事邱建富表示，11月9日本週日上午10點到12點，總部將在溪湖鎮舉辦小英姊妹會暨新住民後援會成立大會，邀請文化部長鄭麗君、勞動部長許銘春、行政院副院長陳其邁，以及民進黨4位立委參選人等人到場為這群熱情的姊妹加油打氣，難能可貴，這是首次新住民在民進黨選舉造勢場合相挺，成立大規模的後援會，預估超過1200人參加。
當日活動，26個鄉鎮市小英姊妹會暨新住民姊妹會會長將齊聚現身，總會長邱鈴蘭呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員，本週日用辦喜事婚嫁的心情，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，行動認同台灣、支持台灣！
當日活動，26個鄉鎮市小英姊妹會暨新住民姊妹會會長將齊聚現身，總會長邱鈴蘭呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員，本週日用辦喜事婚嫁的心情，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，行動認同台灣、支持台灣！