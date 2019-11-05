「我是台灣人！」新住民姊妹挺小英 週日千人大會師

蔡英文彰化縣競選總部今天宣佈將於本週日（11月9日）在溪湖鎮皇家婚宴會館舉辦小英姊妹會暨新住民姊妹會後援會成立大會。（記者張聰秋攝）

2019-11-05 12:54:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文推動不少照顧新住民的政策，一群來自東南亞、中國的新住民，對蔡英文的關懷感受尤深，將號召千名新住民的好姊妹，於本週日（11月9日）上午參加在溪湖鎮皇家婚宴會館舉辦「小英姊妹會暨新住民姊妹會後援會」成立大會，行動相挺「辣台妹」力拚連任。

「我生活在台灣，我是台灣人，我愛蔡英文。」來自中國湖南的魏雨化，來台灣7年了，今天，她出席蔡英文彰化縣競選總部舉辦溪湖大會師的活動宣傳記者會，她真情流露支持蔡英文。

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已在台灣生活20多年的菲律賓新住民邱莉亞，專程從外鄉鎮騎機車前來，她國台語雙聲道，一再感謝蔡英文照顧新住民，她說，2012年認識了蔡英文，對其親和力記憶猶深。她特別找來同鄉好友謝孟婕到場助陣，謝孟婕用流利的台語說，「我嫁來這裡，我也是台灣人。」

競選總部總幹事邱建富表示，11月9日本週日上午10點到12點，總部將在溪湖鎮舉辦小英姊妹會暨新住民後援會成立大會，邀請文化部長鄭麗君、勞動部長許銘春、行政院副院長陳其邁，以及民進黨4位立委參選人等人到場為這群熱情的姊妹加油打氣，難能可貴，這是首次新住民在民進黨選舉造勢場合相挺，成立大規模的後援會，預估超過1200人參加。

當日活動，26個鄉鎮市小英姊妹會暨新住民姊妹會會長將齊聚現身，總會長邱鈴蘭呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員，本週日用辦喜事婚嫁的心情，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，行動認同台灣、支持台灣！

當日活動，26個鄉鎮市小英姊妹會暨新住民姊妹會會長將齊聚現身，總會長邱鈴蘭呼籲婆婆媽媽、姊姊妹妹們總動員，本週日用辦喜事婚嫁的心情，走進溪湖鎮皇家婚宴會館，行動認同台灣、支持台灣！

搶攻婦女和新住民選票，彰化縣26鄉鎮市成立小英姊妹會， 希望用女性溫柔的力量支持蔡英文連任。（記者張聰秋攝）

來自中國湖南的魏雨化（中）擔任彰化縣新住民姊妹會總幹事，行動支持蔡英文拚連任。（記者張聰秋攝）

菲律賓新住民邱莉亞（右）和同鄉好友謝孟婕行動支持蔡英文拚連任。（記者張聰秋攝）

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