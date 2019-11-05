僑委會贈電腦到泰北 攜手民間為僑校築夢

僑委會今（5）和中華世紀文教發展協會共同舉辦「僑校築夢計畫–送電腦到泰北」記者會，僑委會委員長吳新興、協會理事長吳建國、前駐巴拉圭大使及外貿協會祕書長劉廷祖夫婦、前交通部科技顧問室主任周勝次夫婦等嘉賓出席捐贈儀式。（僑委會提供）

2019-11-05 12:51:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會繼去年「送電腦到緬甸」後，近期再度結合民間力量，推動「僑校築夢計畫–送電腦到泰北」，募得200台電腦，將於11月間送往泰北10所僑校。「僑校築夢計畫」迄今已捐贈1007部電腦，幫助泰緬學子夢想起飛。

僑委會今（5）和中華世紀文教發展協會共同舉辦記者會，僑委會委員長吳新興感謝中華世紀文教發展協會協助推動「僑校築夢計畫」，迄今捐贈數已達1007部電腦，助益泰緬學子夢想起飛。

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為培育當地教學及維修人才，僑委會今年4月也與中華世紀文教發展協會在緬甸臘戍成立「緬北僑校電腦人才培訓與維修中心」，期盼幫助當地數位教學永續發展。

吳新興並指出，今年「僑校築夢計畫」擴大捐贈範圍，從緬甸擴大到泰北僑校，今年總計將有200台電腦運送至泰北10所僑校，希望未來有更多民間力量共襄盛舉投入泰緬僑校工作，嘉惠偏遠地區的僑校學子。

中華世紀文教發展協會理事長吳建國表示，「僑校築夢計畫」推動至今僅兩年多，但成果豐碩，除了募集捐贈電腦，也開辦電腦教學培訓班。在泰北地區，具備電腦技能的畢業生，比不具備電腦技能的畢業生，薪水高出三倍，希望透過捐贈電腦，幫助偏遠地區學生與世界接軌，翻轉人生。

泰北清萊、清邁地區居民多為我國落戶滇緬邊區前國軍後裔，約有10萬名華人，計有104所僑校。

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