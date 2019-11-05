為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

僑委會贈電腦到泰北 攜手民間為僑校築夢

僑委會今（5）和中華世紀文教發展協會共同舉辦「僑校築夢計畫–送電腦到泰北」記者會，僑委會委員長吳新興、協會理事長吳建國、前駐巴拉圭大使及外貿協會祕書長劉廷祖夫婦、前交通部科技顧問室主任周勝次夫婦等嘉賓出席捐贈儀式。（僑委會提供）

僑委會今（5）和中華世紀文教發展協會共同舉辦「僑校築夢計畫–送電腦到泰北」記者會，僑委會委員長吳新興、協會理事長吳建國、前駐巴拉圭大使及外貿協會祕書長劉廷祖夫婦、前交通部科技顧問室主任周勝次夫婦等嘉賓出席捐贈儀式。（僑委會提供）

2019-11-05 12:51:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會繼去年「送電腦到緬甸」後，近期再度結合民間力量，推動「僑校築夢計畫–送電腦到泰北」，募得200台電腦，將於11月間送往泰北10所僑校。「僑校築夢計畫」迄今已捐贈1007部電腦，幫助泰緬學子夢想起飛。

僑委會今（5）和中華世紀文教發展協會共同舉辦記者會，僑委會委員長吳新興感謝中華世紀文教發展協會協助推動「僑校築夢計畫」，迄今捐贈數已達1007部電腦，助益泰緬學子夢想起飛。

為培育當地教學及維修人才，僑委會今年4月也與中華世紀文教發展協會在緬甸臘戍成立「緬北僑校電腦人才培訓與維修中心」，期盼幫助當地數位教學永續發展。

吳新興並指出，今年「僑校築夢計畫」擴大捐贈範圍，從緬甸擴大到泰北僑校，今年總計將有200台電腦運送至泰北10所僑校，希望未來有更多民間力量共襄盛舉投入泰緬僑校工作，嘉惠偏遠地區的僑校學子。

中華世紀文教發展協會理事長吳建國表示，「僑校築夢計畫」推動至今僅兩年多，但成果豐碩，除了募集捐贈電腦，也開辦電腦教學培訓班。在泰北地區，具備電腦技能的畢業生，比不具備電腦技能的畢業生，薪水高出三倍，希望透過捐贈電腦，幫助偏遠地區學生與世界接軌，翻轉人生。

泰北清萊、清邁地區居民多為我國落戶滇緬邊區前國軍後裔，約有10萬名華人，計有104所僑校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
僑委會：無僑務榮譽職赴中國國慶
2019-10-04 05:30

僑委會：無僑務榮譽職赴中國國慶
中共邀參加國慶 僑委會勸退：沒有我榮譽職人員參與
2019-10-03 10:23

中共邀參加國慶 僑委會勸退：沒有我榮譽職人員參與
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
反送中》全球關注 僑委會：僑界對中國與港府作為反感
2019-10-03 10:00

反送中》全球關注 僑委會：僑界對中國與港府作為反感
強化服務台商 僑委會設「台商服務科」
2019-09-21 17:50

強化服務台商 僑委會設「台商服務科」
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
首辦華語教學國際研討會 僑委會盼以繁體字行銷台灣
2019-06-22 14:39

首辦華語教學國際研討會 僑委會盼以繁體字行銷台灣

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播