素人參政 黃朝淵將代表親民黨參選台中市第八選區立委

黃朝淵將代表親民黨參選台中市第八選區立委，強調理性問政。（取自黃朝淵臉書）

2019-11-05 11:57:33

〔記者歐素美／台中報導〕這次立委選舉，台中市立委第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平），原為現任國民黨立委江啟臣及民進黨提名翁美春「藍綠對決」情勢，不料，半路殺出「程咬金」，親民黨將提名黃朝淵參選，黃朝淵強調自己是素人參政，希望第三勢力在台灣有一個發聲的管道。

親民黨宋楚瑜之前曾表示，將在台中市立委第八選區提名人員參選，但親民黨台中市議員陳清龍強調「絕對不是我」，外界對於親民黨人選「丈二金剛摸不到腦袋」，最近山城地區突然出現親民黨立委參選人黃朝淵四處跑攤，令人訝異；陳清龍則表示，對黃朝淵一無所悉。

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黃朝淵今年46歲，家住豐原，從事科技業，曾任台中市長盧秀燕競選總部後援會會長。他表示，家裡都是公教人員，這次參選獲家人支持，確定參選，親民黨將於本月完成提名。

台中市立委第八選區，因現任立委江啟臣實力堅強，被民進黨視為艱困選區，黃朝淵參選是否有勝算？黃朝淵說，親民黨的立委參選人幾乎都是素人參政，就是希望爭取第三勢力在台灣有一個發聲管道。

透過黃朝淵臉書貼文，可見他近日積極拜訪山城及山線地區地方人士，尋求支持，並與親民黨宋楚瑜及其他黨籍參選人員拍攝競選宣傳照。

黃朝淵將代表親民黨參選台中市第八選區立委，並與黨主席宋楚瑜拍攝競選宣傳照。（取自黃朝淵臉書）

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