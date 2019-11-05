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26條誘台》國民黨︰對府院當局「敲響警鐘」

中國發布26條措施，國民黨指出，此舉對民進黨團可謂是當頭棒喝，對正在以兩岸關係為武器，專注於大選的府院當局更是敲響警鐘。圖為國民黨主席吳敦義。（資料照）

中國發布26條措施，國民黨指出，此舉對民進黨團可謂是當頭棒喝，對正在以兩岸關係為武器，專注於大選的府院當局更是敲響警鐘。圖為國民黨主席吳敦義。（資料照）

2019-11-05 09:39:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對中共19屆四中全會上月底才剛閉幕，昨天旋即發布26條措施，國民黨今天發出新聞稿，稱此舉對上月29日發動突襲、強行變更議程，將「中共代理人」法案付委的立法院民進黨團可謂是「當頭棒喝」，對正在以兩岸關係為武器，專注於大選的府院當局更是「敲響警鐘」。

針對對岸當局推出26條措施，新聞稿提及，只要是有助於提升台灣人民福祉與企業權益的對台政策，社會各界都會表示歡迎，該黨樂見26條為台資企業提供同等參與和同等享受的13項待遇，也為台灣人民提供13項同等待遇的便利與支持。

國民黨表示，去年228對岸公布31條措施，行政院在半個月後，才由當時行政院副院長施俊吉召開記者會，宣布陸委會成立長期專案小組，要對31條持續進行追蹤及研析，時任陸委會副主委林正義則說，31條是長期性的，政府要「聽其言，觀其行」，希望中國要給台商有比較多的營利空間，但一年半過去，施、林兩人已經不在其位，但當時媒體報導深入實務，大刀闊斧，放手興利的疾呼，猶如「空谷回音」。

國民黨認為，根據對岸官方聲明，26條旨在進一步促進兩岸經濟文化交流，同台胞分享中國大陸發展機遇，為台胞與台企提供更多同等待遇，但揮舞抗中大纛、忙於保政權的民進黨政府，對26條的腳脛反應則是在去年31條基礎上的延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，「名為惠台，實為利中」，更夾帶一國兩制，令人不禁問，「這樣子的政府是進步還是倒退？」

國民黨承諾，明年重返執政後，必定儘快促成兩岸兩會制度化協商的恢復，鞏固台海和平穩定，保障人民及企業的福祉和權益，為了維護兩岸企業與人民的權益，雙方應該透過已經授權的管道積極溝通、和平對話。

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