美國參院通過「台北法案」 綠委整理關鍵4大重點！

美國聯邦參議院上月29日一致同意通過「台北法案」，以國會意見要求行政部門採取積極行動，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係。圖為參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）。（路透資料照）

2019-11-04 23:58:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院上月底通過「台北法案」，以國會意見要求行政部門採取積極行動，支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係。對此，綠委余宛如整理出美國參院通過「台北法案」的4項關鍵重點。

美國參議院院會於美東時間29日以一致同意方式，表決通過由參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案），該法案以建議美國應適當支持台灣參與國際組織，也支持美台應開啟自由貿易談判。

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對此，余宛如在臉書整理4大重點：

一、為什麼台北法案很重要：因為意味著台灣的外交關係「首度」被納入「美國國內法」，納入川普政府的印太安全戰略內保障，美國不會讓「台灣零邦交國」這個狀況發生。

二、台北法案目的：強化台灣國際上的地位，應對中國對台灣的霸凌；對於台灣斷交、改與中國建交的國家，美國會考慮對這些國家停止或減少援助！

三、台北法案在幹嘛：要求美國支持台灣在1.不以國家為會員資格。2.美國已參與的國際組織中成為會員、建議美國總統、代表在任何與中國的場合中，表達支持台灣成為國際組織會員或觀察員、協助台灣與日本、澳洲以及印太地區國家的外交關係。

四、美國為什麼要幫台灣：因為北京在短期內拿下台灣邦交國，顯示美國在南太平洋的影響力減弱，為制衡中國在該地區的主宰地位，拉攏台灣就印太戰略的合作，聯手抗衡中國的「一帶一路」。

余宛如也提到，從中國官方在台北法案通過後的嚴厲批評態度，稱「台灣發展所謂的外交關係不過是癡人說夢」、「民進黨政府投懷送抱，最終損害的是台海地區的和平」，不覺得中國很像控制欲強烈的恐怖情人嗎？不僅單方面的想強娶台灣，現在還限制台灣走出世界交朋友？

民進黨立委余宛如。（資料照）

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