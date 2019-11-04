兩岸企業家峰會汪洋談話惹議 台方聲明：不涉政治協商

兩岸企業家紫金山峰會4日登場，開幕前，中國全國政協主席汪洋（右）會見台灣方面理事長蕭萬長（左）為首的兩岸企業家代表。（中央社）

2019-11-04 19:57:55

〔中央社〕中國全國政協主席汪洋今天稱打造「兩岸共同市場」就是兩岸「民主協商」的過程，兩岸企業家峰會「台灣方面」理事會今天發出新聞稿表示，兩岸共同市場不涉及政治議題協商。

這份新聞稿說，「兩岸共同市場」是一個經濟議題，目的在消除兩岸經貿障礙，促進兩岸經濟融合，不涉及政治議題的協商。

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根據新聞稿，目前台灣正在積極設法與各貿易夥伴簽署貿易協定，以避免在經濟上被邊緣化。大陸是台灣第一大出口市場和投資目的地，兩岸企業家峰會有必要積極協助台商排除經貿障礙，促進產業合作，以維護台商的權益。

今年峰會的主題是「深化融合發展 打造共同市場」。峰會台灣方面理事長蕭萬長在開幕致詞表示，峰會將探索可行路徑，逐步實現兩岸共同市場。

蕭萬長說，以建立兩岸共同市場為長遠目標，從宏觀、前瞻、務實的角度，結合兩岸企業優勢，致力產業轉型升級，重視研發、創新、品牌、行銷等合作，進而建立共同品牌、共同標準、共同研發創新，以及共同行銷全球市場。

2019兩岸企業家紫金山峰會今天在南京登場，開幕前汪洋會見蕭萬長為首的兩岸企業家代表。汪洋提到中共總書記習近平1月2日講話所說的兩岸各界可展開「民主協商」，稱打造共同市場的過程，就是民主協商的成果；今天的兩岸企業家峰會，就是繼續民主協商的進程。

兩岸企業家紫金山峰會4日在南京登場，開幕前，中國全國政協主席汪洋（右）會見峰會台灣方面理事長蕭萬長（左）為首的兩岸企業家代表。（中央社）

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