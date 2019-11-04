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韓國瑜在北農半夜巡視才睡到中午？吳音寧說話了！

吳音寧（見圖）表示，自己擔任北農總經理期間，就算半夜去視察，一樣早上八點上工。（資料照）

吳音寧（見圖）表示，自己擔任北農總經理期間，就算半夜去視察，一樣早上八點上工。（資料照）

2019-11-04 21:05:56

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳東豪近期在政論節目爆料，高雄市長韓國瑜任職北農期間，時常中午才現身員工餐廳；國民黨桃園市議員詹江村用花販的經歷緩頰稱，「北農的工作是日夜顛倒」；前北農總經理吳音寧今回應網友時說，詹江村的說法毫無公信力。

陳東豪近期在鄭弘儀節目《鄭知道了》，直接怒嗆韓國瑜過去擔任台北農產運銷公司總經理時，常常中午才現身員工餐廳，加上一個月可以有30幾萬收入，才是真正吃香喝辣的代表，甚至爆料「韓國瑜曾中午喝醉，把瓶子打破要刺人」；韓國瑜已對陳東豪的指控提告。

詹江村2日在臉書以自身經驗指出，20年前當過花販，當司機兼捆工，親自至台北內湖花市拍賣，都是清晨3點半開拍，拍完大約早上7點半，回到桃園花店約上午10點，累倒直接睡到下午3點，果菜市場拍賣時間與花市差不多，工作人員都是在清晨工作，早上才補眠，「當大家在黑韓國瑜在北農，睡到中午的時候，有人考慮過，北農的工作是日夜顛倒嗎？」

罷韓臉書社團「公民割草行動」裡面，有網友針對詹江村說詞向前北農總經理吳音寧求證，是否北農總經理為了緊盯相關工作情勢變化，都會跟著花市或菜市的人作息日夜顛倒，然後睡到中午？吳音寧回覆：「以我來說，凌晨巡市場後，一樣早上八點進辦公室開始辦公。」她認為詹江村「毫無公信力」。

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