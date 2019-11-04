不繳學貸由政府「吃」？范世平：維多利亞先自吞學費

李佳芬稱若有學生不繳學貸由政府「吃了吧」，范世平建議李可從自己開辦的學校率先以身作則，比照公立學校收費標準，並自行吸收損失。（資料照）

2019-11-04 20:15:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，昨（3）日在台中講堂被問到，若有人不繳學貸怎麼辦？李回答「那麼政府就把它吃了吧」，「反正政府幾千億都在浪費」。台師大政研所教授范世平表示，韓、李開辦的學校應先自吞學費，以身作則。

范世平今（4）日在臉書指出，李佳芬到台中指出，對於學貸免息如果發生呆帳，政府就把它吞了吧，反正幾千億都浪費了，還說這些利息看似錢不多，對年輕人的影響很大，那是否應該先請李把維多利亞雙語學校的學費，先比照公立學校的收費標準來營運呢？

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范世平強調，公、私立學校收費不同，當中產生的差距就由李佳芬、韓國瑜自己吞了吧，這樣才是以身作則的做法，如此慷國家之慨，年輕人真的會接受嗎？連同韓國瑜先前屢次跳票的政策，難道李覺得年輕人真的會把她的說詞信以為真？

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