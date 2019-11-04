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朱立倫顏寬恒消波塊上對唱「聽海」 網友聽完都哭了

立委顏寬恒（左）及前新北市長朱立倫（右）變身網美，在台中火力發電廠附近海岸拍攝「聽海」MV。（圖由朱立倫辦公室提供）

立委顏寬恒（左）及前新北市長朱立倫（右）變身網美，在台中火力發電廠附近海岸拍攝「聽海」MV。（圖由朱立倫辦公室提供）

2019-11-04 19:06:44

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨（3）日到台中輔選國民黨立委顏寬恒，兩人到台中火力發電廠附近海岸，坐在「消波塊」上合拍ＭＶ，還高唱歌手張惠妹的名曲「聽海」。但許多網友聽完兩人「勇氣十足」的歌聲，卻忍不住直呼「我也哭了」、「聽完眼淚都留下來了」、「現在知道海為什麼會哭了」。

朱立倫昨到台中輔選，並與顏寬恒合拍ＭＶ，還一起演出失戀男子角色，坐在消波塊上合唱「聽海」，手指還要輕撫牆壁；朱立倫辦公室今（4日）公開合唱「聽海」的ＭＶ，兩人最後唱到「寫封信給我，就當最後約定」的歌詞時，朱立倫也寫了一封信給顏寬恒祝福當選。

朱立倫與顏寬恒都不是專業歌手，音準、音色及節拍等都「有待加強」，但影片一公布也引發熱烈回響，不少網友直呼「這讓我對唱歌更有自信了」、「有點害怕」、「分不清哭聲是來自於後面的消波塊還是海」、「這音準，全台灣的音樂老師都要哭哭了」、「我只聽到這首歌曲在抗議」、「聽完眼淚都留下來了」、「我也哭了」。

甚至有網友相當不給面子表示「不是普通的難聽耶」、「我今晚要做惡夢了」。

前新北市長朱立倫與國民黨立委顏寬恒合拍ＭＶ助選。（朱立倫辦公室提供）

前新北市長朱立倫與國民黨立委顏寬恒合拍ＭＶ助選。（朱立倫辦公室提供）

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