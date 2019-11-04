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中獎就翻盤！管仁健：韓式幹話像「豬哥亮包牌法」

管仁健認為，「韓式幹話」就是「豬哥亮包牌法」，狂簽濫簽只要能中獎一次就翻盤。（資料照）

管仁健認為，「韓式幹話」就是「豬哥亮包牌法」，狂簽濫簽只要能中獎一次就翻盤。（資料照）

2019-11-04 22:39:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正在全台進行傾聽之旅，為2020年總統大選爭取支持度，卻屢次爆發言論爭議，作家管仁健認為，「韓式幹話」就是「豬哥亮包牌法」，狂簽濫簽只要能中獎一次就翻盤，而國民黨舔韓若舔到尿也甜、屎也香的地步，就是在自我毀滅。

管仁健在《新頭殼》專欄指出，豬哥亮在1993年積欠賭債跑路，但老闆卻因心軟替他承攬債務，組頭也心想，反正豬哥亮的債務有人擔，就讓他繼續簽，豬哥亮的想法是，只要好運簽中一支明牌，什麼事情都不用煩惱了，且過去也的確有過中大獎的紀錄，但此想法讓他在1999年「出國深造」，老闆與組頭也都大傷荷包。

管仁健表示，韓國瑜的狀況就像豬哥亮，在去年高雄選戰初期，國民黨因沒錢完全就是放生韓國瑜，未料他「每日一幹話」，從愛情摩天輪、太平島挖石油到F1賽車，不計形象地拓展知名度，到了現在發展出「韓式幹話」，繼續搶攻媒體焦點。

管仁健強調，面對韓國瑜的「豬哥亮包牌法」，狂簽濫簽只求能中一次大獎，對於老闆與組頭，也就是藍營與其支持者，真的要陪他玩下去？對於區域立委參選人，就算有韓粉的票，但除了選民藍到可以變紅，否則舔韓舔到開始歌頌「尿也甜，屎也香，上廁所真不平凡」，無非是「政治自殺」。

管仁健臉書全文

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