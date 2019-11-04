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26條誘台》中國使館可讓台胞求助 前外交官：惡魔的憐憫

中國國台辦宣稱「台灣同胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，前外交官劉仕傑對此警告，這根本是「惡魔的憐憫」，台灣人千萬不能上當。（路透）

中國國台辦宣稱「台灣同胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，前外交官劉仕傑對此警告，這根本是「惡魔的憐憫」，台灣人千萬不能上當。（路透）

2019-11-04 16:42:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦今（4日）公布「26條措施」，其中第14條便是「台灣同胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，前外交官劉仕傑對此警告，這根本是「惡魔的憐憫」，台灣人千萬不能上當。

劉仕傑於臉書表示，駐外使領館對「本國公民」的獨有權利及義務稱為「領事保護（consular protection）」，亦即當國民在海外被抓了，該國領事便可要求行使領事探視或者是通話權。

因此，如果台灣人在海外出事卻跑去中國駐外館處請求幫忙，那就和承認自己是「中國公民」沒什麼兩樣。

劉仕傑分析，中共非常能掌握人性，因為遊客在國外遇到麻煩時，往往會陷入人生地不熟的焦慮情緒，假如中國使領館這時出手協助，就如同人在大海溺水突然見到浮木漂來，本能上就會依靠過去。

但劉仕傑強調，「中共的眼淚如同惡魔的憐憫」，這1條措施表面上看起來是善意，實際上卻是要在國際上宣傳「台灣是中國一部分」，因此希望台灣人能多加注意。

劉仕傑表示，如果台灣人在海外出事卻跑去中國駐外館處請求幫忙，那就和承認自己是「中國公民」沒什麼兩樣。（圖擷自劉仕傑臉書）

劉仕傑表示，如果台灣人在海外出事卻跑去中國駐外館處請求幫忙，那就和承認自己是「中國公民」沒什麼兩樣。（圖擷自劉仕傑臉書）

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