26條誘台》中國開放申請旅行簽證 學者：台灣護照好用太多

陸委會。（本報資料照）

2019-11-04 16:00:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國對台統戰祭出新招，今天宣布最新對台《26條措施》，其中針對國外旅遊宣布放寬台人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，並申請旅行證件。學者表示，台灣護照在全球可免簽及落地簽國家是中國的一倍之多，比「中國旅行簽證」好用太多，中國此舉是在吃台灣豆腐；業者也提醒，陸委會先前針對國人申請中國一次性護照已提出警告，表示有撤銷國籍可能，民眾申請前應要留意國內對策。

旅行業者李奇嶽表示，中國此次針對國人旅遊祭出的措施分為急難救助及申請旅行證件；由於中國在全球都有駐外使館，台灣則相對較少，過去確實有台灣人在海外遇到緊急事件會向中國駐外使館求助，最有名的就是在埃及大暴動時，許多國人都搭乘中國專機回到北京轉機回台，這已是行之有年。

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李奇嶽說，開放國人辦理旅行證件的效果則不大，因為台灣護照可在全球146國享有免簽，中國的護照作用反而不大，但過去國人經中國東北前往俄羅斯或中亞旅遊時，為省錢省時間，常會委託中國地接社協助辦理中國一次性護照，但此事被踢爆後，陸委會已公開表示會有註銷國籍可能性，因此沒人敢再辦，民眾進行相關申請也應留意相關規定。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰直言，這是中國的統戰策略，目的是要把國人「內地化」，但是台灣護照可以免簽及落地簽的國家是中國的一倍左右，「中國此舉顯然是在吃台灣豆腐」。

黃正聰也提醒，若國人真的申請中國旅行簽證，一定會有資料留在中國政府手上，不僅個資會被掌握，可能也會成為未來統戰的接洽窗口。

另，針對台灣同胞可同等使用交通運輸新業態企業提供的交通出行等產品的措施。李奇嶽表示，該措施重申台灣民眾可在中國使用滴滴打車、美食外送平台的共享平台服務，但要在當地使用這些服務的前提是實名制登錄電子支付，這才是中國政府的目的。

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