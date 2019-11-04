葉匡時稱韓國瑜「力有未逮」 國文老師：就是「沒能力」

高市副市長葉匡時今天在議會答詢時指出，韓國瑜市長就是在市府這個地方「力有未逮」、所以才會想去選總統。（資料照，記者王榮祥攝）

2019-11-04 17:41:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長葉匡時今天在議會答詢時指出，韓國瑜市長就是在市府這個地方「力有未逮」、所以才會想去選總統；不具名國文老師解釋，力有未逮就是「沒能力」的意思，說自己是謙虛、說別人就是批評。

葉匡時事後指出，他的意思是市長這個職位、賦予韓國瑜的力量不足以解決想解決的青年困難，所以要爭取更高的位置，可以交付給韓國瑜更大力量；所謂「力有未逮」包含資源不足、預算不足、甚至權限根本不在地方，如果硬用國語辭典字面解讀才是誤解偏差。

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時代力量高市議員黃捷今上午議會總質詢時，針對韓國瑜的青年政策提出諸多質疑與批判，並與葉匡時幾度論戰。

黃捷彙整韓國瑜參選市長的青年政見，包括百億元青創基金、青創會館、北漂青年回鄉、青年政策白皮書等，批評這些都沒落實，韓國瑜卻跑去選總統？

葉匡時回應指出，百億元青創基金已有20多億元民間資金參與，業者很低調、這是企業慣例，但已承諾用在高雄；青創會館已有多處，但澄清湖原預定的場域目前是由中央規畫原住民博物館；北漂青年回鄉部分則沒有確切統計。

葉匡時強調，韓國瑜在青年政策已做了很多，包括青創基金、青年局成立等；青年局長林鼎超則表示，青年政策白皮書已完成、可盡速提供議員。

而葉匡時除為韓國瑜強力辯護，還提醒黃捷「議員應該把市政跟國政分清楚」，後來更解釋「（韓國瑜）在市府這個地方『力有未逮』，所以才會想要去選總統。」。

根據教育部重編國語辭典修訂本網路解釋，「力有未逮」是指能力有所不及，例句：本想奪魁，然力有未逮，終於落敗。

不具名的國文老師說明，這句話簡單來說就是「沒能力」，通常可用於自己謙虛，如果說別人、就有批評意味。

高市副市長葉匡時今以「力有未逮」形容市長韓國瑜參選總統的動機，國文老師解讀就是說沒能力。（記者王榮祥攝）

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