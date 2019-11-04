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26條誘台》國民黨︰樂見但反對矮化主權

國民黨強調，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對。（資料照）

國民黨強調，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對。（資料照）

2019-11-04 15:09:23

〔記者林良昇／台北報導〕中國今天公布對台「26項措施」，國民黨今表示，只要是有助於提升人民福祉、企業權益，且不影響國家安全的兩岸政策，相信社會各界都會表達歡迎。國民黨認為，唯有雙方執政當局不斷累積善意，才是維繫兩岸和平發展的不二法門。

國民黨強調，樂見26項措施涵蓋了台灣企業與人民同等參與的服務及便利措施，但若其中有任何矮化中華民國主權的作法，則一定堅決反對。國民黨希望兩岸雙方彼此都以民生為重，不要因一時的選舉考量，傷害兩岸人民的權利與利益。

國民黨表示，為保障兩岸企業與人民的相互權益，雙方應該透過授權的管道積極溝通、對話。國民黨鄭重承諾：2020重新執政後，必定儘快恢復兩岸兩會制度化的協商機制，維護台海和平穩定，保障兩岸人民及企業的福祉和權益。

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