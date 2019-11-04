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出入境「e-Gate」年齡下限 移民署研議下修至12歲

立法院內政委員會審查內政部所屬單位預算。（記者涂鉅旻攝）

立法院內政委員會審查內政部所屬單位預算。（記者涂鉅旻攝）

2019-11-04 14:41:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部移民署為增進國人出入境便利性，近年持續推廣「e-Gate」自動通關系統，盼國人能善加運用。由於此制度最低年齡下限為14歲，對此，立法院內政委員會今日審查移民署預算時，詢問此案的精進作為，移民署官員表示，會研議是否將此案的年齡下限，下修至12歲。

由於未申請「e-Gate」的國人，出入境都須排隊接受人工查驗，對此，民進黨立委劉世芳在內政委員會預算審查會議中詢問，假如遇到寒暑假，遭遇父母走「e-Gate」、小孩人工查驗的情形，雖然現在仍有親子護照等措施，但能否朝更便民方式處理？

對此，移民署官員表示，會研議是否將「e-Gate」年齡下限下修至12歲；移民署長邱豐光對於立委的提議也表示，重視委員意見，會儘速研議。

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