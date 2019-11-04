學姊疑遭騷擾案 市府顧問劉嘉仁主動請辭獲准

針對「學姊」遭騷擾案，騷擾當事者市府顧問劉嘉仁（灰藍衣）日前也列席台北市議會備詢。（記者方賓照攝）

2019-11-04 13:13:47

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獨家》霧裡看花！市府顧問性騷「學姊」疑雲再爆內鬥說

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，疑遭市府顧問劉嘉仁（性）騷擾案，劉嘉仁雖否認，但今傳出劉已經口頭請辭獲准。北市府副發言人戴于文今天證實，劉在今天中午的時候口頭向市長柯文哲請辭獲准，目前尚未有進一步後續規劃。

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戴于文表示，劉感到此事對家庭、團隊都造成困擾，所以請辭接受調查，認為這樣對團隊、個人會比較好；還要跑離職程序，再一、兩天才會生效。

劉嘉仁稍後也發出聲明表示，這段日子，引發社會紛擾，感到抱歉。為了避免更多的指涉，我於今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

劉嘉仁聲明原文如下：

致社會各界與媒體朋友：

這段日子，引發社會紛擾，感到抱歉。

在進入市府體系之前，我在醫界從事社區醫療服務長達20年。協助醫療團隊一同照顧病患並勇於承擔。

在進入市府幾個月間，我認識到自己其實在工作上仍有需要學習的地方。我非常感謝這段時日大家對我的關心。特別謝謝柯市長，在第一時間同意我提出獨立調查的要求，對於我的清白，我深具信心。所以為了避免更多的指涉，我於今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

衷心期盼一切回歸調查機制。長年的服務經驗，我的工作總是與在社會中的弱勢站在一起。為這片土地的公共服務，是我的歸屬。我將繼續努力。

請大家給予調查團隊一個獨立公平的評議空間。

我與各位一樣，靜候真相的到來。

謝謝。

劉嘉仁

2019年11月4日

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