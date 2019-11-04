限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台日工程技術研討會 政院秘書長：日本經驗可參考
2019-11-04 12:23:00
﹝記者吳書緯／台北報導﹞行政院秘書長李孟諺今天上午在「第33屆中日工程技術研討會」開幕典禮表示，台灣與日本近年在工程上各有優秀表現，可以相互交流學習；而台灣各地方政府近年紛紛推動鐵路地下化、立體化，在技術面與政策面上，日本有許多的經驗可供台灣學習。
李孟諺提到，研討會不僅可以交流技術以及決策面，在管理與維護上也有許多可以交流分享之處。近年來，台灣各地方政府紛紛推動鐵路地下化或是立體化，當中所牽涉到的自償率以及損益平衡都是各方關注的焦點。他回憶過去他赴日本仙台參訪軌道交通的經驗，透過站區開發以及業外經營的方式，使當地的捷運系統達到損益平衡。日本的這些經驗都是值得台灣做為參考學習。
請繼續往下閱讀...
李孟諺指出，過去台灣曾被日本治理50年，當時日人所做出許多的基礎建設，對於台灣發展有許多貢獻，甚至使用至今，例如高雄港與基隆港、八田與一所設計的嘉南大圳。許多美麗的建築依舊保留至今，例如日本時代的總督府，在國民政府來台後作為總統府使用並妥善保存，「相對的在韓國，是直接把它（朝鮮總督府）拆除」。
李孟諺認為，日本近年在軌道交通、水資源運用以及防災工程的表現出色，台灣在科技廠房興建、化工產業的整體輸出，在國際上由卓越的表現，這些領域是雙方可以交流與互相學習之處。
台灣日本關係協會會長邱義仁致詞時表示，雖然研討會是第33屆、卻已經持續39年，這是透過許多台日兩國的工程界的前輩持續累積才有今日的成果，也應證台日關係是透過各種不同領域的人所默默付出，才能有今日如此友好的盛況。