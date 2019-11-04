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批NCC「推拖拉」 立委︰應展魄力治假新聞

立法委員鄭寶清直指NCC「推拖拉」的行政作風，讓立法院不是很滿意。（記者羅綺攝）

立法委員鄭寶清直指NCC「推拖拉」的行政作風，讓立法院不是很滿意。（記者羅綺攝）

2019-11-04 12:43:39

〔記者羅綺／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥週一赴立法院交通委員會備詢，報告NCC預算執行與預算編列案；多位立法委員均對NCC處理假新聞的速度與魄力表達關切。

立法委員鄭寶清於質詢時直指NCC「推拖拉」的行政作風，讓立法院不是很滿意；鄭寶清舉例，近日中天偷拍韓國瑜密會台灣之光公司，卻遭該公司聯絡人打臉「全屬謊言」，且造成該公司的傷害。鄭寶清詢問，NCC每次都說要查證，但查證時間都很長，「中天這起案件NCC是否已著手處理？」

NCC回應，該案件已在處理中，但相關的解決案件有標準的作業程序。在接獲民眾申訴後，除了要調帶審視，若初步判斷為事實後，須依《衛星廣播電視法》第27條，送倫理委員會提意見陳述；等相關文件回到NCC後，NCC會再送廣播電視節目及廣告諮詢會議討論，因為類似的案件牽涉到事實查證跟不公不實的兩個法律構成要件，站在監理機關的立場一定要審慎，所以在程序上大概要2至3個月左右。

鄭寶清又指出，某家媒體不停製作假新聞，隨後其他媒體跟進，透過電子媒體播放、平面媒體也報導，一而再再而三的發生這樣的事情；例如今年4月至5月間，就有多起假消息新聞，但卻過了半年NCC才發函要求這些新聞台執行新聞平衡，然而事過已久，假消息竄流會造成廣大的社會影響，NCC須加速處理假新聞事件，且不應再從輕發落。

立法委員陳明文也指出，中天屢勸不聽，把NCC當成空氣，持續利用媒體傳播中國思想，「洗腦」台灣民眾，NCC應該展現魄力。

另外，第一波5G釋照將於12月10日公開競價，預計明年1月完成釋照。包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星與亞太電信5大電信業者，都已在10月3日的申請截止日前遞件，目前NCC正對這些業者進行資格審查；陳耀祥表示，將於11月27日公告哪些電信業者獲得參與競標的參賽權。

陳耀祥估計，這次5G最終標金估計會約在500億元，高於預估的400億元底價，因為3500MHZ頻段底價只釋出270MHz，是電信商兵家必爭黃金頻段，競爭會非常激烈。

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