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深夜片！韓國瑜自爆很會洗衣服 但是「內褲不給看」

韓國瑜在臉書貼出洗衣服的影片，刻意打趣說「內褲就不給大家看了」。（圖擷取自韓國瑜臉書）

韓國瑜在臉書貼出洗衣服的影片，刻意打趣說「內褲就不給大家看了」。（圖擷取自韓國瑜臉書）

2019-11-04 00:40:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜3日深夜在臉書張貼洗衣服的影片，還向觀眾解說「韓總洗衣」的既定程序，他強調自己「很會洗衣服」，也透露，衣服堆中有自己的貼身衣物，但「內褲就不給大家看了」。

韓國瑜在影片中說：「現在跑了兩天，一大堆衣服，身為總統候選人，衣服髒了時常還是要自己洗，好不好，我洗衣服有一些我自己標準的SOP程序，跟一般人可能有一點點不太一樣，像我一定要用手先把手帕、襪子清洗一下。」

韓國瑜接著在鏡頭前方開始洗手帕，他說「握手握很多啊，擦手啊、擦汗啊」，也不忘強調「洗衣服速度、姿勢多流暢，一看就知道時常洗衣服的樣子」，他將一籃髒衣物拿至滾筒洗衣機前方，把衣服相繼拿起展示在鏡頭前，再放入洗衣機中，但他發現接著會拿起自己的貼身衣物，因此說「內褲就不給大家看了」

韓國瑜將洗衣精打開倒入洗衣機內，設定好洗程，隨後把掛在陽台的衣服收下，他提到，「人家都說『韓市長你洗衣服是真的還假的？』是真的好不好！我很會洗衣服」。

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