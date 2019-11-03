安定力量台南募款餐會 兩選將批政府不遵去年公投結果

安定力量南市立委參選人李晉豪（前排左一）、李伯利（前排左二）在安平區餐廳舉行聯合募款餐會。（記者王俊忠翻攝）

2019-11-03 21:32:51

〔記者王俊忠／台南報導〕安定力量黨在台南市推出李伯利、李晉豪分別角逐第5選區與第6選區立委，今晚在安平區玄饌餐廳席開123桌舉行聯合募款餐會，地方許多支持者不分藍綠熱情出席。李伯利表示，去年「愛家公投」765萬民意通過後政府不遵行公投結果，是導致安定力量黨推出立委參選人的主因，目的要維護家庭與教育的價值，號召選民用選票找回安定的力量。

本身是牧師的李伯利表示，會做出參選台南市立委的重大決定，是因為在這一段時間受到許多呼召與感動，他是政治素人，甚至在潛意識裡對政治有恐懼症，但是在台灣歷史斷裂及政治鬥爭的環境中，也不知不覺成為一個社會工作者，對於政治與信仰的覺察意識，在他投身社會教育的領域中所實踐工作是相互呼應的，從2008年到現在，他以社會工作者身分投入在信仰與社會運動的方案中，在社會活動的脈絡裡，創造條件與發展方法以利弱勢族群的學習及發展，就是他生涯的全部。

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「愛的反面不是恨而是冷漠。」李晉豪說，當今社會言論已經被能言善辯者主導方向，任何跟他們立場不同都會被批、掛上異性戀霸權、歧視同性戀的罪名，卻忽略男女婚姻是生育可建構家庭，進而變成社會、發展國家，延續人類文化的核⼼價值，修法喚起社會上這群堅守社會價值的群眾不冷漠的權利，開始反歧視、反霸權、反不當教材、情慾思想，他們要起身捍衛家庭的核心價值。

「希望之光Peter」主張，反對同性婚姻從來就不是反對同性戀，婚姻並非自由人權，婚姻的自由與婚姻制度本來是相牴觸的，法律是道德的最低要求，因此必須慎重，但是看到現在政府任由某些團體任意操縱，這才是最可怕的獨裁，只要掛上一些平等、尊重、權力的字眼，這些人就可以在這些字眼上為所欲為的提倡洗腦、動盪這個社會，這絕對不是我們希望安定的社會。

李伯利與李晉豪都說，這是他們的使命，要為新成立的「安定力量」政黨爭取立委席次，讓家庭的價值復興為台灣的前途種下安定的力量，他們強調做該做的事，願意做吹響改革號角的先驅，號召民眾共同催促廢棄惡法，為台灣的未來打拚。

安定力量南市立委參選人李晉豪、李伯利在安平區餐廳舉行聯合募款餐會。（記者王俊忠翻攝）

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