吳敦義南投輔選 赫見小英外套原來是...

國民黨主席吳敦義出席南投同鄉會鳳還巢活動，台下卻有人穿著小英競選外套，顯得相當突兀。（記者劉濱銓攝）

2019-11-03 19:41:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨主席吳敦義今參加南投同鄉會鳳還巢暨農產展售會，為國民黨總統參選人韓國瑜輔選，也為自家立委拉抬，南投縣長林明溱也全程陪同，並上台「讚聲」，儼然成為2020大選造勢大會。

不過現場卻有人穿著小英競選外套，在多數藍營政治人物的場合，顯得格外突兀，原來是民進黨不分區立委陳曼麗也出席參加，陳說，同鄉會鳳還巢不分藍綠，大家都是為了南投產業努力，外界無須有過度政治聯想。

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陳曼麗表示，大約在20年前的921大地震後，就加入南投同鄉會，參與鳳還巢已將近20年，今天特別從台北南下參加，由於同鄉會的活動是跨黨派的，成員來自各個領域，也有不同黨派的支持者，希望南投旅外子弟能夠團結，為南投的產業幫忙，因此她穿著小英外套出席，也是很自然的事，大家不用另眼看待。

國民黨主席吳敦義、南投縣長林明溱（台上）出席南投同鄉會鳳還巢活動，現場儼然成為大選造勢大會，台下坐著民進黨立委陳曼麗，尤其還穿著小英競選外套，讓人難以忽視。（記者劉濱銓攝）

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