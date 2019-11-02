為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

馬英九稱「馬習會」確認九二共識 汪浩嗆：還真不要臉

前總統馬英九1日以「十字路口的兩岸關係」為題在英國倫敦牛津辯論社發表演說，他提到在2015年時的「馬習會」中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」。（資料照）

前總統馬英九1日以「十字路口的兩岸關係」為題在英國倫敦牛津辯論社發表演說，他提到在2015年時的「馬習會」中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」。（資料照）

2019-11-02 23:59:09

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九1日以「十字路口的兩岸關係」為題在英國倫敦牛津辯論社發表演說，他稱在2015年時的「馬習會」中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」。但該說法遭國際政治金融專家汪浩痛批，馬英九還真不要臉，指習根本沒同意過「一個中國，各自表述」的說法。

馬英九1日傍晚在牛津辯論社發表演說，提到2015年的「馬習會」，表示他和習近平在新加坡會晤時，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

對此，汪浩今（2）天在臉書發文痛批，馬英九還真不要臉，竟然說2015年的「馬習會」，與習近平在新加坡會晤時，雙方確認了「九二共識，也就是一個中國，各自表述」，做為兩岸關係共同的政治基礎。

汪浩指出，習近平什麼時候同意過「一個中國，各自表述」？他還諷刺馬英九造習近平的謠，「不怕統一後被習抓去新疆關集中營嗎」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信
2019-11-01 11:01

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信
馬英九仍談九二共識 陸委會：已變「一國兩制」民意近9成反對
2019-11-01 20:34

馬英九仍談九二共識 陸委會：已變「一國兩制」民意近9成反對
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
馬哽咽批蔡 吳卻說屬人或屬地有爭議》 與馬分歧？ 吳：完全同調
2019-10-23 05:30

馬哽咽批蔡 吳卻說屬人或屬地有爭議》 與馬分歧？ 吳：完全同調
胡，怎麼說》哪來的「芒果乾」？罪魁禍首就是馬英九！
2019-10-07 09:17

胡，怎麼說》哪來的「芒果乾」？罪魁禍首就是馬英九！
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播