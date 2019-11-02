馬英九稱「馬習會」確認九二共識 汪浩嗆：還真不要臉

前總統馬英九1日以「十字路口的兩岸關係」為題在英國倫敦牛津辯論社發表演說，他提到在2015年時的「馬習會」中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」。（資料照）

2019-11-02 23:59:09

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九1日以「十字路口的兩岸關係」為題在英國倫敦牛津辯論社發表演說，他稱在2015年時的「馬習會」中，他和中國國家主席習近平確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」。但該說法遭國際政治金融專家汪浩痛批，馬英九還真不要臉，指習根本沒同意過「一個中國，各自表述」的說法。

馬英九1日傍晚在牛津辯論社發表演說，提到2015年的「馬習會」，表示他和習近平在新加坡會晤時，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。

請繼續往下閱讀...

對此，汪浩今（2）天在臉書發文痛批，馬英九還真不要臉，竟然說2015年的「馬習會」，與習近平在新加坡會晤時，雙方確認了「九二共識，也就是一個中國，各自表述」，做為兩岸關係共同的政治基礎。

汪浩指出，習近平什麼時候同意過「一個中國，各自表述」？他還諷刺馬英九造習近平的謠，「不怕統一後被習抓去新疆關集中營嗎」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法