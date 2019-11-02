洪孟楷競總成立大咖齊聚 李乾龍喊：朝新北拿下12席邁進

李乾龍（左四）以衣服口袋數量比喻，希望此次能贏回國民黨全盛時期，朝向12席邁進。（記者周湘芸攝）

2019-11-02 19:44:16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第1選區立法委員選戰競爭激烈，國民黨提名人洪孟楷今天在林口舉行競選總部成立大會，邀請黨主席吳敦義、前行政院長張善政、前台北縣長周錫瑋等多位大咖站台。其中，國民黨新北市黨部主委李乾龍更喊出，2020將朝國民黨於新北市拿下12席立委榮景邁進。

洪孟楷競總成立大會今天請到吳敦義、張善政、周錫瑋、李乾龍、嘉義市長黃敏惠、國民黨中常委連勝文、台南市黨部主委謝龍介、立委江啟臣、新北市議長蔣根煌和林口當地具影響力的議員蔡淑君等人輪番上台助講，國民黨總統提名人韓國瑜雖未親自現身，也透過視頻表達支持，高雄市副市長李四川則在活動結束前特地北上趕回娘家（新北市）相挺。

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張善政、周錫瑋等人率先陪同洪孟楷上台造勢，隨後吳敦義進場時，也不斷向選民致意，致詞時雖坦言自己中午喝（酒）多了，過程也不斷停頓、跳針為洪孟楷喊出「凍蒜」，最後仍推薦洪孟楷是最佳的政黨發言人，呼籲選民支持。

專程北上力挺的李四川說，自己擔任國民黨秘書長時就鼓勵年輕人加入，希望讓有才華與幹勁的年輕人為國家努力。

李乾龍說，有信心讓國民黨恢復到過去在新北市的榮景，更以衣服口袋的數量比喻，希望國民黨在新北市12席都能一起進入國會，翻轉立法院。

蔡淑君活動中也展現在林口深耕的影響力，不斷將活動氣氛帶到高點，更逐一介紹相挺的在地里長與社團領袖，獲得台下歡呼聲。

洪孟楷說，感謝妻子擔任賢內助照顧家裡，讓他以年輕人身分加入國民黨，認為唯有堅強的政黨才能為台灣打拚，同時拜託鄉親支持他翻轉國會，並且承諾為林口交流道交通改善等工程努力。

吳敦義推薦洪孟楷為最佳的政黨發言人，呼籲選民支持。（記者周湘芸攝）

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