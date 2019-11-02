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高市府官員為陳麗娜站台 簡煥宗批：違反行政中立

國民黨高雄市議員陳麗娜參選第8選區立委，今天在小港舉辦韓國瑜、陳麗娜聯合競選總部點香啟用典禮。高雄市議員簡煥宗接獲爆料，民政局長曹桓榮（圖中戴墨鏡者）公開站台，搭公務車前往，還涉嫌違停。（高雄市議員簡煥宗提供）

國民黨高雄市議員陳麗娜參選第8選區立委，今天在小港舉辦韓國瑜、陳麗娜聯合競選總部點香啟用典禮。高雄市議員簡煥宗接獲爆料，民政局長曹桓榮（圖中戴墨鏡者）公開站台，搭公務車前往，還涉嫌違停。（高雄市議員簡煥宗提供）

2019-11-02 19:04:45

〔記者黃建華／高雄報導〕參選第8選區立委的國民黨籍現任議員陳麗娜，今天在小港區舉辦韓國瑜、陳麗娜聯合競選總部點香啟用典禮。民進黨籍市議員簡煥宗指控，有民眾爆料，市府民政局長曹桓榮公開站台，還是搭公務車前往，並涉嫌臨時違停，他質疑市府團隊違反行政中立、濫用行政資源。

簡煥宗發布新聞稿指出，現任國民黨籍市議員陳麗娜，接受國民黨徵召參選高雄第8選區立委，今天舉辦韓國瑜、陳麗娜聯合競選總部點香啟用典禮，現場除了有多位國民黨民代到場。有民眾向他爆料，有市府政務官大方站台毫不避諱，質疑是否有行政不中立的問題，運用市府資源為國民黨候選人輔選，使高雄市政府淪為高雄市韓國瑜的競選總部。

據民眾提供的現場畫面，以及國民黨高雄市黨部現場直播畫面，簡煥宗發現，到場的市府局處首長包括民政局長曹桓榮及小港區長李元新等多人；其中，曹桓榮更是直接穿著繡有「高雄市政府民政局局長曹桓榮」字樣的外套上台助講。

民眾更提供一支影片爆料，曹桓榮局長搭乘公務車到場，並且違停在路邊等待，還目擊李元新區長的公務車也違停在速食店門口，是濫用市府資源來跑選舉行程。

簡煥宗質疑，其他政務官到場站台，是否同樣也搭乘公務車？民眾爆料的是不是冰山一角而已？他呼籲高雄市府團隊要謹守行政中立，如此濫用公務車跑選舉行程，花費的是民眾的民脂民膏，更違反公務員行政倫理。

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