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首頁　>　政治

黃國昌上街談台灣高房價 宣傳下週夜宿北市東區活動

時力立委黃國昌今到台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

時力立委黃國昌今到台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

2019-11-02 17:06:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今下午與居住正義改革聯盟在台北街頭宣講，宣傳下週將舉行的東區夜宿行動。黃國昌受訪時說，活動主要是希望所有政黨與政治人物，能聽到年輕人成家困難的聲音，進而履行政治承諾、負起政治責任。

居住正義改革聯盟日前發起東區夜宿活動，下週一晚間起規劃將夜宿台北東區街頭一週，藉此凸顯台灣的高房價問題。主辦單位表示，屆時包含台北市前都發局局長林洲民、台北市議員呱吉與時力立委黃國昌等人都會出席，活動也廣邀各政黨的立委候選人、兩大黨總統候選人對此居住議題表態。

黃國昌受訪時表示，儘管活動廣邀各政黨候選人與總統候選人，但他並不清楚後續聯絡事宜，因此台北市長柯文哲是否會出席活動「要問工作人員」；至於時力在中山區也有議員，但活動未見本黨議員出席支持，黃國昌表示，他雖然是居住正義聯盟的發起人之一，但聯盟的其他人也沒有特定政黨，因此跟時力的政黨活動「是分開的」。

黃國昌今與多位居住正義改革聯盟工作人員在街頭向民眾宣講，有多位年輕人看到黃國昌，興奮的與黃握手外，也要求要和黃國昌合影，黃國昌則主動向年輕人發送活動貼紙，並拜託年輕人要來參與活動。

時力立委黃國昌今到台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

時力立委黃國昌今到台北街頭針對居住正義宣講，吸引民眾圍觀。（記者彭琬馨攝）

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