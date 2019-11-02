反紅媒法案再遭封殺 黃國昌：館長這句話讓我很內疚

黃國昌（右二）與時代力量主席徐永明（右）陪同新北市第十二選區立委提名人賴嘉倫（左）到汐止中正市場掃街，攤商送上鳳梨祝福。（記者林欣漢翻攝）

2019-11-02 12:05:31

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量立委黃國昌、「館長」陳之漢等人於今年6月23日舉辦「拒絕紅色媒體遊行」，但反紅媒法案昨天仍在逕付二讀時遭到封殺，黃國昌透露，館長向他說：「你知道和你搞623，現在一堆人在笑我們。」為此他感到很內疚，他知道館長沒有惡意，但還是難過得不知道如何回應。

黃國昌與時代力量主席徐永明，今天上午陪同新北市第十二選區立委提名人賴嘉倫，到汐止中正市場掃街，尋求支持，一大早買菜人潮眾多，看到黃國昌等人都熱情握手，還有攤商送上鳳梨、青蒜，高喊凍蒜祝福。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，他4月就提出廣電三法草案的修正，以補足現行法規的缺漏，對於諸如旺中這樣的媒體束手無策的畸形現象。然而縱然歷經623反紅媒大集結，立法院卻從未排審，到了本屆立法院最後一個會期，他二度提案將反紅媒法案排上議程逕付二讀，仍然遭到否決封殺。

黃國昌表示，館長對他說了一段話，讓他很內疚。館長說：「你知道和你搞623，現在一堆人在笑我們。旺中集團還是繼續違法亂搞，繼續幫中共代言促統，NCC跟你們立法院根本沒有在處理反紅媒，一點用都沒有。」

黃國昌說，他知道館長沒有惡意，但還是難過得不知道如何回應，館長其實不必淌這個混水，去得罪財大氣粗、有權有勢的蔡衍明，館長願意站出來，他一直是很感激的。

「我還清楚記得623的訴求，我也記得政黨與政治人物做出的承諾。」黃國昌強調，從2012年拒絕中時的反媒體壟斷運動開始，到現在已經超過7年了。有些人或許早就忘記了，但還有人沒有忘記。他只知道，正確的事，認真去做，無愧於心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法