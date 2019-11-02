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陸軍M1A2T戰車說帖曝光 戰力大勝老共99式戰車！

陸軍發佈M1A2T戰車採購說明，並以性能對比方式，指M1A2T戰車無論是在火力丶防護力及機動力等指標上，都大勝中國解放軍的99式主力戰車。（圖：取自陸軍司令部官網）。

陸軍發佈M1A2T戰車採購說明，並以性能對比方式，指M1A2T戰車無論是在火力丶防護力及機動力等指標上，都大勝中國解放軍的99式主力戰車。（圖：取自陸軍司令部官網）。

2019-11-02 11:43:19

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購108輛M1A2T戰車，將在本月簽署發價書（LOA），根據陸軍最新發佈的M1A2T戰車採購說明指出，M1A2T戰車無論是在火力丶防護力及機動力等指標上，都大勝中國解放軍的99式主力戰車，M1A2T戰車的獲得，將可大幅提升我國地面防衛作戰能力。

立法院外交及國防委員會在上月28日審查國防部109年度預算時，M1A2T戰車採購案獲得熱烈討論，會中也決議針對全案預算先凍結其中的2.5億元，待國防部提出專案報告後始得動支。

陸軍司令部則在官網發佈最新的M1A2T戰車採購說明，以圖文並茂方式說明採購M1A2T戰車的必要性。對於為何要買M1A2T戰車？陸軍司令部表示，戰車為灘岸殲敵的關鏈戰力，也是陸軍戰力的表徵，M1A2T戰車的獲得，將可大幅提升我國地面防衛作戰能力。

陸軍表示，M1A2T戰車採購案具有四大特點，包括：快速機動能力丶掌握戰場主動；汰換老舊裝備丶提升整體戰力；提升聯戰效能丶精準火力殲敵；重點要域部署丶鞏固中樞安全。

在M1A2T戰車性能與中國主力99式戰車的比較上，陸軍也以比表格方式進行比對，M1A2T戰車無論是在火力丶防護力及機動力等指標上，都大勝中國解放軍的99式主力戰車。

陸軍發佈M1A2T戰車採購說明，指M1A2T戰車的獲得，將可大幅提升我國地面防衛作戰能力。（圖：取自陸軍司令部官網）。

陸軍發佈M1A2T戰車採購說明，指M1A2T戰車的獲得，將可大幅提升我國地面防衛作戰能力。（圖：取自陸軍司令部官網）。

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