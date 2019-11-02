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蔣經國日記解密 胡佛研究所明年2月開放閱覽

日記暫存處、史丹佛大學胡佛研究所2日與國史館、蔣友梅及蔣孝嚴的家屬共同宣布將公開蔣經國私人日記複本，推進近代史學術研究。圖為史丹佛大學胡佛研究所。（資料照，中央社）

日記暫存處、史丹佛大學胡佛研究所2日與國史館、蔣友梅及蔣孝嚴的家屬共同宣布將公開蔣經國私人日記複本，推進近代史學術研究。圖為史丹佛大學胡佛研究所。（資料照，中央社）

2019-11-02 10:19:18

〔中央社〕因蔣家後人意見不一，爭議多年無法公開的故總統蔣經國日記明年2月將在美國史丹佛大學正式對外公開。日記暫存處、史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）今天與國史館、蔣友梅及蔣孝嚴的家屬共同宣布將公開蔣經國私人日記複本，推進近代史學術研究。

胡佛檔案館目前閉館裝修，預計明年2月重新開放。檔案館東亞部主任林孝庭接受中央社採訪時表示，胡佛研究所將於12月17日舉辦蔣經國日記發布會，邀請重量級學者討論蔣經國的政治生涯，也將展示部分日記原件內容。

暫存胡佛檔案館的蔣經國日記年分涵蓋1937年5月至1979年12月底，其中1948年日記佚失。胡佛研究所今天的公告並未提供日記原文內容。

胡佛檔案館收藏的蔣介石日記2006年起已對外公開，胡佛官網公告表示，蔣經國日記提供難得一見的個人內心世界，作為台灣的領導人，蔣經國監督台灣邁向民主的過渡、度過冷戰艱難時期；在他的領導下，台灣成為該地區政治與經濟更具活力的實體之一。

胡佛研究所副所長沃金（Eric Wakin）說，蔣經國日記是當今世界上關於現代中國最重要的學術史料之一，也添補已在胡佛珍藏的蔣介石日記。

林孝庭表示，蔣經國日記得以公開，要感謝訴訟案各造，包括中華民國國史館長陳儀深、蔣家後人蔣友梅、蔣孝嚴等家屬共同努力之下，各造在今年夏天達成公開日記的重大協議後，美國聯邦聖荷西法院今年9月9日正式同意胡佛檔案館向全世界公開蔣經國日記複印件，讓學術研究不因訴訟案而受阻。

胡佛研究所強調，關於兩蔣日記歸屬權，所方尊重目前還在審理中的台北法院最後判決結果，日後也會進行必要的協助。

2004年底，蔣經國之子蔣孝勇遺孀蔣方智怡把蔣介石與蔣經國私人日記原稿（合稱「兩蔣日記」）送到美國史丹佛大學胡佛研究所暫存50年。胡佛花費大量資源、時間把日記拍成微捲，再以微捲複印為紙本，開放研究閱覽。蔣介石日記已全數公開，原定2010年對外公開的蔣經國日記，後因訴訟爭議，未能如期開放。

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