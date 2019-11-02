5.4億夜市券怎麼花的？行政院這個表曝光支用項目

行政院核定經濟部提出的促進夜市費方案申請動支第二預備金，數額總計為5億4007萬元。（記者羅添斌翻攝）

2019-11-02 09:43:59

〔記者羅添斌／台北報導〕政府動支5億多萬元進行促進夜市消費方案，遭到國民黨多方質疑，由於這筆經費是動用行政院第二預備金支應，行政院本週已向立法院提出促進夜市消費方案動支第二預備金數額表，總計動支數額為5億4007萬2千元。

韓國瑜競選辦公室及國民黨立法院黨團多次批評蔡政府提出的促進夜市消費方案效益不彰，經濟部長沈榮津日前則說，經濟部預計投入5.8億元至夜市券，但消費者不會剛好只花200元，評估消費金額至少有3倍，整體應可帶動消費17.4億元。

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至於真正花了多少錢在夜市券上，行政院的資料會說話。根據行政院本週向立法院提出的促進夜市消費方案動支第二預備金數額表，促進夜市消費方案總計動支第二預備金的數額為5億4007萬元。

其中，委外辦理勞務行銷丶建置平台系統丶專案管理及印製抵用券等，所需經費為2387萬2千元，屬業務費；補助自由行住宿旅客為5億1620萬元，屬獎補助費。

行政院還說，這兩項動支數合計5億4007萬2千元，符合預算法第70條第3款規定。

經濟部長沈榮津日前表示，經濟部預計投入5.8億元至夜市券，但消費者不會剛好只花200元，評估消費金額至少有3倍，整體應可帶動消費17.4億元。（資料照）

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