「郭家軍」黃韻涵挺韓 不堪遭嗆「婊子認錢不認人」開吉了

黃韻涵身兼國民黨立委參選人及郭家軍身分，日前在郭台銘舉辦的感恩見面會上語出「挺韓」言論，遭質疑「人在藍營、心在郭家軍」，昨（1日）下午已至警局向對她開嗆網友提出告訴。（資料照）

2019-11-02 12:43:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委參選人黃韻涵席被列「郭家軍」，日前出席鴻海董事長郭台銘舉辦的第二場感恩見面會，語出「挺韓」言論，引起部分網友在網路上留言痛批「婊子認錢不認人」，黃韻涵昨（1日）已至警局報案，決定向該網友提告妨害名譽。

根據《聯合報》報導，黃韻涵參選高市第二選區立委，母親為高市議會副議長陸淑美。黃韻涵10月20日以「郭家軍」身分出席郭台銘舉辦活動，當時有媒體問及挺韓還是挺郭，她給出「挺韓」答案，引起部分網友不滿，質疑她「人在藍營、心在郭家軍」。

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有網友在挺郭臉書社團辱罵「婊子認錢不認人」，更抹黑陸淑美收取郭台銘資金，令黃韻涵決定不再姑息網路霸凌，向網友提告妨害名譽，警方接獲報案後，也表示將全力偵辦。

黃韻涵發出聲明強調，躲在螢幕後頭就隨意發表言論，相當不成熟、不理智，盼選民回歸理性判斷，停止惡毒酸言。身兼國民黨立委參選人及郭家軍並不衝突，將繼續與志同道合的夥伴前進國會，替中華民國「經濟、安定、未來」努力。

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