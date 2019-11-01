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韓桃園造勢上看3萬？ 他公布現場計算結果 網大驚：垮了！

四叉貓指出，整條馬路只擺放了一半的椅子。（擷取自PTT）

四叉貓指出，整條馬路只擺放了一半的椅子。（擷取自PTT）

2019-11-02 00:09:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜1日晚間在桃園舉辦總統、立委聯合造勢，多名韓粉到場支持，主辦單位更一度喊出人數上看3萬。對此，幾乎每場韓國瑜造勢活動都到場計算人數的PTT網紅「四叉貓」計算後，表示現場椅子約2000多張，坐滿後加上附近站著的人，大約有3000人。對此，PTT鄉民紛紛狠酸「韓流發威」、「垮了」！

韓國瑜今晚在桃園區經國重劃區舉行造勢晚會，與6位立委參選人合體造勢。6位黨籍立委參選人分別為萬美玲、陳根德、吳志揚、魯明哲、呂玉玲、陳學聖，黨主席吳敦義在6點50分就到場為候選人加油，韓國瑜則是7點30分才出現，剛好與吳敦義擦身而過。

對此，曾多次參加韓國瑜造勢場合，並在現場計算面積、椅子數量推斷參與造勢人數，被鄉民封為「椅子精算師」的四叉貓，今日晚間6時在Ptt發文 ，PO出現場照片。根據四叉貓的計算，造勢現場外圍擺放了71x15共1065張椅子，內圈則是45x17共769張；另旁邊也有一小區塊擺設21x9共189張，總計共為2023張椅子。

四叉貓觀察，在晚間7時整排椅子尾端都坐滿了，估計現場突破2000人；7點30分左右，韓國瑜來到現場，左邊椅子區約2000人、右邊站著的約1000人，他認為，「這場大約就是3000人了」。四叉貓還笑著補充，「對了，主持人剛剛說上看3萬人」。

對此，網友也紛紛留言表示「垮了！」、「穩了」、「韓流發威」、「明明就2300萬人 你是不是瞧不起韓極粉」、「目測至少有10萬人！」、「選舉場如何排椅子，你可以寫成論文了」、「2000張椅子，椅子排得好，拍起來會像5000人」、「韓粉delay中 等等趕到嚇死你」、「我早你一個小時去 沒想到人還是只有那樣」。

根據四叉貓的計算，造勢現場外圍擺放了71x15共1065張椅子。（擷取自PTT）

根據四叉貓的計算，造勢現場外圍擺放了71x15共1065張椅子。（擷取自PTT）

內圈則是擺放了45x17共769張椅子。（擷取自PTT）

內圈則是擺放了45x17共769張椅子。（擷取自PTT）

四叉貓指出，在晚間7時整排椅子尾端都坐滿了，估計現場突破2000人。（擷取自PTT）

四叉貓指出，在晚間7時整排椅子尾端都坐滿了，估計現場突破2000人。（擷取自PTT）

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