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台師大退休學者「被失蹤」 學者：彰顯中國根本不是強國

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。（圖取自施正屏臉書）

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，去年8月在中國失蹤至今，已1年3個月。（圖取自施正屏臉書）

2019-11-01 23:38:20

〔即時新聞／綜合報導〕台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏，傳出去年8月在中國失蹤，至今已1年3個月，但陸委會表示，經洽刑事局瞭解，中方並無向我方進行人身自由限制通報。對此，作家、政大教授陳芳明表示，此舉彰顯中國根本不是強國。

陳芳明在臉書表示，繼李明哲、李孟居無端消失在中國之後，又有一位師大退休教授施正屏失蹤。如果查看他的臉書貼文，這位被捕者其實不時批評蔡政府。「中國是一個巨大的謎，也是一個巨大迷宮，沒有人可以得到確切答案。這位師大教授一向批評蔡政府，立場偏藍，卻還是遭到無端逮捕。」

陳芳明說，從香港反送中運動以來，北京的神經越來越脆弱，時時提防，處處疑鬼。甚至也培養學生監視老師，到處都是眼線。「這些事實，只能證明中國是毫無基本人權觀念的危險地帶，更加彰顯中國根本不是強國」。

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