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放開那個女孩！高雄議會衝突 黃捷自爆遭藍議員「熊抱」

高雄市議會在10月31日爆發流血衝突。時代力量議員黃捷受訪自爆，當時有一個藍營議員要把她推下主席台，甚至還從後面「熊抱」她。（資料照）

高雄市議會在10月31日爆發流血衝突。時代力量議員黃捷受訪自爆，當時有一個藍營議員要把她推下主席台，甚至還從後面「熊抱」她。（資料照）

2019-11-01 23:33:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜「放韓假」全力拚選戰，缺席昨天（10月31日）的總預算報告，沒想到藍綠議員為此爆發衝突，雙方各有一名議員掛彩送醫，現場一片混亂。時代力量議員黃捷受訪自爆，當時有一個藍營議員要把她推下主席台，甚至還從後面「熊抱」她。

高雄市議會昨天進行總預算案質詢，但市長韓國瑜請假選總統，民進黨議員佔領主席台，與國民黨議員爆發激烈肢體衝突，副議長陸淑美以「議員受傷流血」為由，揚言動用警察權趕走民進黨團；衝突過程中，藍綠各有一名議員掛彩送醫。與民進黨團同陣線的黃捷痛批韓國瑜承諾的事都沒做到，誰可承擔高雄空轉，她並嗆副市長葉匡時，韓國瑜造的業，你可替承擔嗎？

黃捷今天在三立《94要客訴》 call in還原事發現場，她說，衝突後她發現多位議員身上都有瘀青，包含她自己身上也有瘀青，當時也一直被打到，「有一個國民黨議員要把我推下主席台，然後從後面熊抱我，覺得那畫面是還滿過分的，大家竟然是用這種暴力的方式在議事廳攻擊」。

黃捷強調，還是希望韓國瑜能回到高雄市議會，盡到他應盡的政治責任、好好說明預算，這樣才是一個負責任的表現。

高雄市議會31日進行總預算交付審查時爆發藍綠衝突，甚至有議員受傷流血送醫。（資料照）

高雄市議會31日進行總預算交付審查時爆發藍綠衝突，甚至有議員受傷流血送醫。（資料照）

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