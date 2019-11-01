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首頁　>　政治

高雄市總預算藍營強行付委 秦詩雁：執政傲慢不分藍綠

高雄市總預算藍營強行付委，獲親民黨提名的鳳山區立委參選人秦詩雁發文批評，執政的傲慢不分藍綠。（資料照，親民黨提供）

高雄市總預算藍營強行付委，獲親民黨提名的鳳山區立委參選人秦詩雁發文批評，執政的傲慢不分藍綠。（資料照，親民黨提供）

2019-11-01 22:39:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市總預算藍營強行付委，獲親民黨提名的鳳山區立委參選人秦詩雁在臉書貼文說，台灣的政治，每天都是兩黨口水互罵，但是對於執政的傲慢卻是不分藍綠，昨天高雄市議竟然還發生了流血衝突，讓市政完全停擺，非常誇張！

秦詩雁指出，我們納稅人的辛苦血汗錢，竟然每天都要花在政客無謂的杯葛和打架作秀上！完全罔顧人民的權益！

如果沒有中間力量來監督制衡，藍綠兩黨一定會繼續互相比爛、繼續亂！最後心在淌血的還是辛苦納稅的我們！

所以，請大家一定要支持理性務實會替人民做事的中間力量，才能真正破解藍綠亂象！

秦詩雁為已故親民黨前祕書長秦金生的女兒，是鳳山眷村第三代；曾任服裝設計師與私人企業執行長。

鳳山選區除了有現任的許智傑爭取連任，國民黨高雄市議員李雅靜、時代力量立法院黨團主任陳惠敏都表達參選。

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