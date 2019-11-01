馬英九仍談九二共識 陸委會：已變「一國兩制」民意近9成反對

前總統馬英九以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說，強調必須透過九二共識改善與對岸關係，恢復兩岸互信。對此，陸委會強調，「習五條」明確指出「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是實踐「一國兩制」。（資料照）

2019-11-01 20:34:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說，強調必須透過九二共識改善與對岸關係，恢復兩岸互信。對此，陸委會強調，「習五條」明確指出「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是實踐「一國兩制」。

陸委會主委陳明通日前在立法院表示，九二共識已是「一中原則」、沒有一中各表，2015年馬習會是關鍵歷史時刻，「中間最重要轉折就是前總統馬英九在習近平面前沒收一中各表」，也所以九二共識變成「一國兩制台灣方案」。

請繼續往下閱讀...

陸委會今天說明，1992年兩岸雙方並未獲致「九二共識」的文字共識；中共從未接受「一中各表」、也沒有承認中華民國。2015年馬英九公開在習近平面前提及：「海峽兩岸在1992年11月就『一個中國』原則達成的共識，簡稱『九二共識』」，呼應了中共的主張。

陸委會說，根據本會民調顯示，台灣民意近9成（89.3%）反對沒有中華民國存在空間的「一國兩制」；在中共設定的框架下，台灣人民不可能接受「九二共識」。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣民眾希望維持現狀。中共長期以來對台侵犯意圖不變，「習五條」後更加速統一進程，惡意對台統戰分化、軍事恫嚇，奪我多個邦交國，圖謀迫我接受消滅國家主權的「一國兩制」，在這樣的情況下，台灣如何能與中共進行馬前總統所謂的統一或對話？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法