韓國瑜陣營公布兩岸政策 陸委會嗆：加深傾中質疑

2019-10-10 19:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜國政團提出兩岸政策白皮書，批評政府將台灣推向戰爭邊緣，並指「九二共識」被民進黨加許多有毒的添加物，更把「一國兩制」加進去。對此，陸委會表示，是否傾中或愛台，國人自會認清，「沒有人可以下毒、加料」。而在野政黨應認清中共圖謀，不要心存幻想，而宣傳所謂「正港九二」也只是加重民意對其傾中的質疑。

陸委會強調，今日兩岸關係的惡化，主因在於中共當局意圖以「一國兩制台灣方案」改變兩岸現狀，威脅台灣，並且藉由惡意、持續的文攻武嚇，挑戰台海及區域和平穩定，並蓄意製造恐慌，分化台灣內部。

陸委會說，在野政黨不能無視於中共對台灣的野心，更不能對其存有不切實際的幻想，而應認清當前兩岸局勢，務實提出建設性意見，總統國慶演說已強調，當台灣自由民主受到挑戰、當國家生存發展受到威脅，無論是哪個黨派，必須站出來捍衛，不能分割彼此，全民團結一致，才能共同走出國家未來的道路。

陸委會解釋，北京當局從未同意「九二共識」存在「各表」的空間。「習五條」強調的「九二共識」就是「一中原則、追求統一的九二共識」，也就是「一國兩制」。試問國民黨如何再以此種「九二共識」與中共互動、守護台灣利益？

陸委會指出，韓國瑜國政團等人提出的若干立場與願景，包括重視國家安全、穩定兩岸關係、支持香港民主、兩岸正常交流、中國大陸民主化等，政府均早已推動並主張，建議該團隊人士平時應多關注政府施政，扮演好在野黨的角色。散布蔡政府繼續執政兩岸將火山爆發、地動山搖的「亡國感」，不過是刻意選舉操作，徒然製造危機與民眾間的對立。

陸委會說，中共極權專制本質在「習五條」後顯露無遺，北京當局片面中斷兩岸既有溝通聯繫，刻意阻礙陸客來台觀光等舉措，為兩岸健康有序交流設置交流障礙，同時又加重對台外交軍事打壓，並在社會內部進行滲透分化等，目的都在迫我接受沒有中華民國生存空間的「一國兩制」。

陸委會重申，近九成的台灣民眾已表達嚴正反對「一國兩制」，國際社會也對中共霸權擴張提出警覺，並採取相關反制作為。面對中共挑釁進逼的兩岸變局，國內主要政黨及政治人物應高度警覺，放棄不切實際的想法，正確認識委屈與退讓無法保障主權與民主。

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